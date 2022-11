Lyt til artiklen

Metallica kommer til Danmark.

Det amerikanske heavy metal-band med den danske trommeslager Lars Ulrich spiller koncert i weekenden 14.-16. juni i Parken i København.

Det skriver Live Nation i en pressemeddelelse.

Turneen hedder 'M72 World Tour – No repeat weekend', hvilket betyder, at der ingen gentagelser vil være mellem de to dage.

Metallicas turneplakat Foto: LIVE NATION Vis mere Metallicas turneplakat Foto: LIVE NATION

Der er, sagt med andre ord, tale om to individuelle spillelister og forskellige opvarmningsband.

Som noget særligt vil en del af overskuddet fra hver af de solgte billetter gå til velgørenhed.

Metallica har nemlig fonden All Within My Hands, som blev grundlagt i 2017. Den hjælper og beriger livet for folk i lokalsamfund, der har støttet bandet.

Der er næsten rejst 13 millioner dollar indtil videre, hvoraf 5,9 millioner dollar er brugt til karriere- og tekniske uddannelsesprogrammer i USA, over 2,5 millioner dollar til at bekæmpe fødevareusikkerhed og mere end 3,2 millioner dollar til katastrofehjælp på verdensplan.