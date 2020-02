'Det piner mig at skrive dette...'

Sådan indleder forsanger James Hetfield et Instagram-opslag, hvori han annoncerer, at Metallica bliver nødt til at aflyse to koncerter til sommer.

Koncerterne skulle have fundet sted på Sonic Temple Festival i Ohio i maj måned og på Louder Than Life Festival i Kentucky i september.

Ifølge den 56-årige rockstjerne skyldes aflysningerne, at han fortsat skal behandles for sit alkoholmisbrug.

James Hetfield har annonceret aflysningerne på Instagram, hvor han undskylder over for bandets fans. Foto: SUZANNE CORDEIRO Vis mere James Hetfield har annonceret aflysningerne på Instagram, hvor han undskylder over for bandets fans. Foto: SUZANNE CORDEIRO

James Hetfield var frem til 2016 tørlagt i 15 år, men er efterfølgende faldet i flere gange.

Senest var i efteråret, hvorefter han og bandet blev nødsaget til at aflyse koncerter i Australien og New Zealand, så Hetfield kunne komme i behandling.

Og det er denne behandling, som nu medfører, at Metallica må aflyse koncerterne til sommer.

'Det piner mig at skrive dette, men jeg bliver nødt til at fortælle jer alle, at jeg ikke kan komme til Sonic Temple Festival og Louder Than Life Fest i år. Som en del af min indsats for at blive og forblive sund, bliver jeg nødt til at deltage i vigtige behandlinger de weekender,' skriver forsangeren i opslaget.

'Virkeligheden er, at jeg ikke har prioriteret mit helbred det seneste år på turné, men nu ved jeg, at mit mentale helbred kommer først. Dette lyder nok som en selvfølgelighed for de fleste af jer, men jeg har ikke villet skuffe Metallica-familien', skriver han også.

I opslaget står desuden, at Metallicas øvrige koncerter i 2020 vil finde sted som planlagt.

Metallica samarbejder med de to festivaler for at sikre, at deres fans kan få pengene igen.

James Hetfields alkoholmisbrug blev offentligt kendt i Metallica-dokumentaren 'Some Kind og Monster' fra 2004.