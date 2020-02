Den franske kulturminister er bestemt ikke fan af den sang, der skal repræsentere Frankrig ved årets Eurovision Song Contest.

Det skyldes hverken melodien eller sangerens stemme - men noget ganske andet.

Nemlig at sangen fremføres delvist på engelsk.

»Det er sandt, at det engelske omkvæd ødelagde mine øre en smule, da jeg hørte sangen i radioen i morges,« sagde kulturministeren, Franck Riester, ifølge Le Parisien under en høring i det franske parlament tirsdag, hvor han blev spurgt ind til sin holdning til sangen.

30-årige Tom Leeb skal repræsentere Frankrig ved dette års Eurovision Song Contest. Foto: PATRICK KOVARIK Vis mere 30-årige Tom Leeb skal repræsentere Frankrig ved dette års Eurovision Song Contest. Foto: PATRICK KOVARIK

I sangen 'The Best In Me',som fremføres af den 30-årige sanger og skuespiller Tom Leeb, er omkvædet engelsk, mens versene er franske.

Dette mener Franck Riester dog er en skam.

»Jeg stiller mig stadig uforstående overfor, at Frankrig har sendt en sang et omkvæd skrevet på engelsk videre. Alle burde sætte et godt eksempel for at sikre, at Frankrig bæres med stolthed overalt i verden, hele tiden - også selvom vi ved, at fransk indhold på et fremmed sprog også er en måde at promovere Frankrig på.«

'Best of me', som - for at gøre det endnu mere forvirrende - er skrevet af tre svenskere, blev afsløret ved en storslået optræden foran Eiffeltårnet i Paris den 16. februar.

Découvrez le titre de @TomLeebOfficial pour l'#Eurovision : "The best in me" pic.twitter.com/JwzohferaU — France 2 (@France2tv) February 16, 2020

Det er den franske tv-kanal 'France 2', som har udvalgt sangen til at skulle repræsentere Frankrig ved dette års Eurovision.

Eurovision Song Contest 2020 løber af stablen i Rotterdam i Holland 16. maj.

Hvem der skal repræsentere Danmark i den store, internationale sangkonkurrence, vides endnu ikke.

Det afgøres 7. marts, hvor Dansk Melodi Grand Prix - for første gang i 17 år - afholdes i København.