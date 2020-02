Benjamin Kissi har lavet en sang, som hedder 'Faith'. Det er hans bud på en vinder til dette års Melodi Grand Prix.

Den 37-årige musiker fortæller, at sangen i særdeleshed handler om at have tillid til, at tingene nok skal gå. Noget, han siger, han har lært af sin mor.

Kissi er barn af en ghanesisk far og en dansk mor, og han siger, at årene efter han blev født var hårde for hans mor, men sangen er også en fortælling om at holde fanen højt i modgang.

»Min mor knoklede jo. I den første tid kunne min far ikke få arbejdstilladelse, så det var hende, der skulle sørge for, at der kom penge ind,« lyder det fra 37-årige Kissi.

»Hun skulle på arbejde tre måneder efter, jeg var kommet til verden. Det var en hård periode for hende.«

Benjamin Kissi fortæller, at selvom det var nogle hårde år, er der også kommet gode ting ud af prøvelserne.

»Min mor har vist mig, hvad kærlighed og tillid til andre mennesker er, og selvom jeg er enebarn, så har jeg en stor gruppe af verdens bedste mennesker, som mine venner,« siger han.

Benjamin Kissis far rodede sig ud i problemer, da Kissi var helt lille, og endte i fængsel. Det er ikke helt klart for musikeren, hvad faren sad inde for, men han mener, det havde noget med stoffer at gøre. Da Kissi var tre år, døde faren.

Moren var derefter alene med hovedansvaret for at opfostre den lille dreng. Han voksede op i Aarhus, og det var også på Aarhus Friskole, at han forelskede sig i musik.

En kærlighed, der har holdt hele livet, og som nu har ført ham til Melodi Grand Prix, hvor han håber, hans sang, som efter hans egen mening ikke er et klassisk melodigrandprix-nummer, vækker glæde.

Han ser i hvert fald selv meget frem til at skulle spille den.

»Jeg glæder mig helt vildt. Det skal nok blive rigtig spændende. Jeg var nervøs for, om man skulle lave et nummer, der var meget melodigrandprix-agtigt, da jeg blev kontaktet om at lave et nummer.«

Han understreger dog, at man i musikbranchen sagtens kan få øjnene op for melodigrandprix, da det faktisk er blevet meget alsidigt.

»Jeg vil da gerne komme med et lille opråb om, at man godt kunne tage melodigrandprix mere seriøst,« lyder det fra ham. Hans eget bidrag til musikkonkurrencen er et, der bevæger sig inden for genrerne pop og soul.

Han fortæller desuden, at hans mor kommer til showet, og at hun bakker ham op.

»Hun er bare så sød, stolt og støttende. Hun har fået et par billetter til det store show, så hun kan tage en veninde med.«

Selv om moren ikke selv er musiker, så er hun det, som Kissi betegner for 'storforbruger', og hun har en massiv pladesamling med kendte artister som Aretha Franklin og Bob Marley.

Det var dér, grundstenene til hans liv med musik blev lagt, mens han hørte vinyler med afrobeats og soulens topnavne, og på skolen i det aarhusianske startede han så sit liv som musiker.

I sin karriere har han spillet sammen med mange store navne som Medina og Thomas Helmig, ligesom han var i gruppen Gypsies sammen med blandt andre Shaka Loveless.

Gypsies har blandt andet varmet op for kendte bands som The Roots og Fugees.