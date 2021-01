Tusindvis af hungrende festivalgængere måtte i 2020 sukke langt efter campfester i mudder til knæene.

De har siden knuget sig til håbet om en sommer i 2021, hvor det hele skal forløses i en kæmpe fest. Men måske venter endnu en stor skuffelse.

I hvert fald for briterne. Glastonbury, der er en af verdens absolut største festivaler, er på randen til at blive aflyst. Det kom Mel B fra Spice Girls i hvert fald til at afsløre i et interview i BBC Radio 5 Live podcast, skriver Sky News.

I podcasten sagde hun angiveligt, at hun den pågældende dag havde fundet ud af, at festivalen allerede var blevet aflyst som følge af coronapandemien. Spice Girls skulle trods vedvarende rygter ikke have spillet på Glastonbury i 2020, men arrangørerne måtte allerede i marts sidste år opgive at afvikle.

Mel B tror ikke, at Glastonbury bliver til noget i år. Foto: Alberto PIZZOLI

Glastonbury afvikles normalt i slutningen af juni, og der er dermed stadigvæk næsten et halvt år til, at 2021-udgangen skal slå dørene op. Arrangørerne af Glastonbury har dog allerede været ude og afvise, at der er truffet en endelig afgørelse endnu:

»Der er ingen nyheder endnu, vi har ikke aflyst. Vi vil opdatere jer, så snart vi ved mere,« siger Emily Eavis, der er direktør for festivalen.

Mel B er slet ikke den første, der har pustet til ilden. Tidligere har Paul McCartney, der også skulle spille på Glastonbury i 2020, sagt, at han tvivler på, at den kommende festival bliver afviklet:

»100.000 tætpakkede mennesker med flag og ingen mundbind - så kan man tale om en superspreder. Jeg ville elske, hvis det blev til noget, men min mavefornemmelse siger mig, at det ikke kommer til at ske.«

Det bliver for alvor svært at tro på en festival til sommer, når selv festivalens stifter, Michael Eavis, allerede i sommer udtalte, at han ikke troede på en festival i 2021:

»Det eneste, jeg er sikker på, det er, at der er en festival i 2022.«

Glastonbury har plads til omkring 200.000 deltagere. Roskilde Festival har til sammenligning plads til cirka 130.000.