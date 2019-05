For første gang åbner Medina nu op om sin personlige nedtur, der blandt andet var skyld i, at hun i 2017 kollapsede på scenen til Fredagsrock i Tivoli.

Siden den i dag 36-årige popsangerinde for tre år siden ramlede ind i et stormvejr af aflyste koncerter, en afbrudt forlovelse og en sag om kokainkørsel, har Danmarks største popsangerinde lukket ned for større interview.

Hun har følt sig forfulgt af pressen, og i talkshowet 'Sara Bro på DR2' sætter hun ord på, hvad hun har været igennem af følelsesmæssige og fysiske smerter.

»Pressen ødelagde fuldstændig min lyst til at gøre det, jeg elsker allermest. At lave musik og optræde,« fortæller Medina.

Medina i sofaen hos Sara Bro. Foto: Mark Pallisgaard Hansen Vis mere Medina i sofaen hos Sara Bro. Foto: Mark Pallisgaard Hansen

Hun følte sig overvåget og kritiseret for ting, hun ikke engang havde noget med at gøre. Hun fortæller, at hun i et par år havde en stalker, og at der på et tidspunkt fløj droner hen over hendes hjem, samt at der stod mennesker på taget over for hendes soveværelse og kiggede ind, når hun sov.

Medina var ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp, men fik skudt i skoene, at hun kun gjorde det for at sælge musik.

»De (læs om sagen Her, red.) skrev i Berlingske Tidende, at jeg var en landsforræder og en smatso for at ville give unge mennesker lyst til at tage stilling til flygtningehjælp ude i verden. What the fuck! Det er jo sindssygt,« fortæller Medina om sin oplevelse af mediebilledet.

Da hun den maj-aften i Københavns Tivoli for to år siden pludselig besvimede på scenen, kunne kroppen ikke mere. Stressniveauet var alarmerende højt.

Medina forsøgte forskellige terapiformer og fik at vide, at hun helt fysisk skulle have rettet skuldrene ud, der havde krøbet sig sammen.

Hun kæmpede med svimmelhed og kunne vælte ud af det blå. Til sidst fløj hun på anbefaling fra en ven til Los Angeles for at møde en hypnoseterapeut.

»Det var det vildeste forløb. Der var dage, hvor jeg kunne græde af grin og gå direkte over til gråd. Mine følelser var i øst og vest. I de dage endte jeg på en skammel på en balkon, hvor jeg var klar til at sige, nu hopper jeg,« fortæller Medina.

Hun begyndte straks at grine, for, som hun understreger, kunne hun selvfølgelig aldrig finde på at tage sit eget liv. Men hun havde brug for hjælp.

I talkshowet 'Sara Bro på DR2' er temaet for udsendelsen 'hjernen', og Medina fortæller, at hun nu ved hjælp af NLP-terapi netop arbejder med kun at fokusere på de positive ting i livet og sortere alle negative tanker fra.

Medina har derudover besluttet sig for aldrig mere at give interview ved rød-løber-arrangementer, da hun ikke mener, det gør hende noget godt.

Da hun sidste år udsendte albummet 'Grim', var det formentlig også derfor uden større interview.

Om sin kommende optræden i TV2-programmet 'Toppen af poppen', hvor hun igen har ladet et tv-hold komme helt tæt på, har hun tidligere udtalt til TV2.dk:

»Jeg tror, det er rigtig sundt for mig at være med i 'Toppen af poppen' og åbne lidt op. Så nu har jeg valgt at tage chancen og vil selv prøve at vise, hvem jeg er som person.«

Medina har privat fundet kærligheden på ny og er i dag forlovet med modellen Malo Chapsal. Professionelt venter en række koncerter hen over sommeren med start til Fredagsrock i Københavns Tivoli den 31. maj.

Se hele interviewet fra 'Sara Bro på DR2' HER.