Det er ikke nogen hemmelighed, at Medina har et anstrengt forhold til pressen.

I anledningen af sin selvbetitlede dokumentar har hun besøgt DR-podcasten 'Genstart', og her bliver hun spurgt ind til den episode i 2013, hvor hun rev en Se og Hør-journalist i håret.

I programmet fortæller Medina, at hun var »rigtig bange« for at møde de ventende journalister, allerede inden hun landede i Københavns Lufthavn i Kastrup.

Det skyldtes, at hun i den periode var on-off-kæreste med musikeren Christopher og havde »været beskrevet som et forfærdeligt utro monster på forsiden hver uge i to måneder« af Se og Hør.

Da hun kom ud i ankomsthallen, så hun selvsamme ugebladsjournalist, der begyndte at stille hende spørgsmål, og så »slog det bare klik«.

To måneder efter optrinnet var musikerne Medina og Christopher stadig et par, da de mødte op sammen til Elle Style Awards i maj 2013. Foto: Elle Style Awards. Vis mere To måneder efter optrinnet var musikerne Medina og Christopher stadig et par, da de mødte op sammen til Elle Style Awards i maj 2013. Foto: Elle Style Awards.

»Jeg kunne ikke være i mit skind mere af at blive behandlet på den der måde, blive nedgjort på den måde, altså uværdiggjort på alle måder. Så jeg tog bare fat i hendes hår og vendte hendes ansigt mod hele ankomsthallen, og så råbte jeg bare alt, hvad jeg kunne, at folk skulle kigge på det her ansigt: 'Se, sådan ser et menneske ud, der bare ødelægger andre menneskers liv for ingenting, kig på hende!', og det var det,« smågriner Medina.

Det viste sig dog, at Medina havde fået fat i den forkerte journalist og ikke hende, der – på baggrund af to anonyme kilder – havde skrevet artiklen om, at Medina havde været Christopher utro med en unavngiven popstjerne.

Efter optrinet anmeldte Se og Hør Medina for vold, men sagen blev lagt ned igen af politiet.

Og i dag vedkender Medina sig stadig ikke, at der var tale om et voldeligt overfald, men højst 'fysisk grænseoverskridende adfærd', hvor hun lod journalisterne smage deres egen medicin.

»Jeg fortryder ikke, at jeg står op for mig selv og siger fra,« fortæller Medina i podcasten, før hun afviser at tale mere om emnet.

»Det var ikke vold, for jeg slog ikke. Det står der, at jeg gjorde, men det gjorde jeg ikke.«