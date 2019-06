Den britiske rocklegende Mick Jagger vil gøre alt for ikke at dø på scenen. Derfor medbringer han og gruppen Rolling Stones på deres nuværende USA-turne både hjertestarter og specialuddannede hjertelæger i treholdsskift.

Det skriver blandt andre RadarOnline og Hollywood News Daily.

Inde på scenen har den 75-årige rockstjerne ifølge disse medier udstyret brystkassen med elektroder, der er forbundet direkte til en hjertemonitor. Og hvis der skulle opstå komplikationer, mens Jagger og Stones fyrer op under 'Satifaction', 'Honky Tonk Women' eller en af gruppens andre klassiske rocksange, så kan lægerne gribe ind, før Mick Jagger falder om på scenen.

Årsagen til disse ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger er, at Mick Jagger for lidt over tre måneder siden gennemgik en kompliceret hjerteoperation, hvor blandt andet en hjerteklap blev udskiftet.

For tre måneder siden blev 75-årige Mick Jagger opereret i hjertet. Nu er han på turné med gruppen Rolling Stones.

Dengang udsatte Jagger og kompagni deres for længst udsolgte USA-turné, der skulle være begyndt i april.

Efter lægeordineret hvile og benhård genoptræning er Mick Jagger og resten af gruppen nu tilbage på banen. Efter turnéstarten i Chicago fredag venter i alt 17 koncerter i USA. I forrige uge offentliggjorde Jagger en helt ny dansevideo af sig selv på det sociale medie Instagram. Og selvom rockikonet efter eget udsag er 'tilbage i topform', så er det tydeligt, at hverken han, Stones eller gruppens forsikringsselskab tager nogen chancer.

Således arbejder lægerne i treholdsskift otte timer ad gangen. Under koncerterne vil hjertestartermaskinen være placeret i kulissen ikke mange meter fra den hyperaktive frontmand. Også i biler, ombord på fly og i hotelværelser vil maskinen altid være at finde i Mick Jaggers nærhed.

»Turneen er planlagt ned til den allermindste detalje. Og uanset hvor, Mick Jagger befinder sig, er der en nøje tilrettelagt flugtrute til det nærmeste hospital,« fortæller en kilde til Radar Online.

Rolling Stones blev dannet i London i 1962. Fra venstre er det Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger og Charlie Watts.

I en pressemeddelelse takker Mick Jagger gruppens fans for deres tålmodighed, mens han hylder og læger sygeplejersker for det, han kalder 'et fantastisk stykke arbejde'.

Rolling Stones blev dannet i London i 1962.

Sammen har Mick Jagger og guitarist Keith Richards skrevet klassiske rocksange som 'Start Me Up', '(I Can't Get No) Satisfaction', 'Paint It Black', 'Miss You' og 'Sympathy for the Devil'. I alt har gruppen solgt 250 millioner album.

Og i gruppens rekordlange eksistens har Rolling Stones oplevet en række yderst opsigtsvækkende historier.

Rolling Stones på scenen i Frankrig.

I 1969 druknede gruppens oprindelige guitarist Brian Jones i sit eget svømmebasin. Samme år blev en fan dræbt lige foran scenen i Caifornien, og i 1977 blev Keith Richards anholdt for heroinbesiddelse i Canada. Og i 2014 begik Mick Jaggers kæreste L’Wren Scott selvmord i deres fælles lejlighed i New York.

Men trods disse historier har Rolling Stones kun ved to tidligere lejligheder udsat en hel turné.

Det skete, da guitaristen Keith Richard i 1998 faldt ned fra en stige, og i 2006, da samme Richards faldt ned fra en bananpalme og fik kraniebrud.