Anklagemyndigheden i Los Angeles County efterforsker en sag om sexovergreb, der involverer Nick Carter fra boybandet Backstreet Boys.

Det var politiet i Santa Monica, der tirsdag indbragte sagen for anklagemyndigheden efter at have undersøgt en sag om et seksuelt overgreb, skriver den amerikanske tv-station ABC 7 News.

Ifølge underholdningsmediet TMZ har anklagemyndigheden endnu ikke rejst sigtelse mod Nick Carter i sagen, der handler om, at 'Dream'-sangerinden Melissa Schuman beskylder Nick Carter for at have voldtaget hende tilbage i 2002. Først i år gik hun til politiet med sagen, hvilket hun fortalte åbent om på Twitter. Syv måneder senere er sagen altså nu røget videre til anklagemyndigheden, der skal vurdere om sagen kan bære en retssag.

I’m finally doing what I thought I could no longer do. Im filing a police report #timesup ✊

I et blogindlæg fortalte hun sidste år om hvad der skete dengang.

'Efter at have kysset i et stykke tid tog han min hånd og førte mig ud på badeværelset (...). Han lukkede døren, og vi fortsatte med at kysse. Jeg spurgte ham, hvad vi lavede derinde. Han svarede ikke og fortsatte med at kysse mig. Så tog han mig og satte mig op på bordet og begyndte at knappe mine bukser op. Jeg fortalte ham, at jeg ikke ønskede at gå skridtet videre. Han lyttede ikke. Han var ligeglad' skriver hun.

Ifølge sangerinden begyndte han at udføre oralsex på hende og tvang hende til at gøre det samme på ham, hvilket hun gjorde, fordi hun følte sig presset til det. Fordi han var større og stærkere end hende. Og fordi hun håbede, at det ville stille hans sult efter hende. Imens slukkede hun lyset og ventede på, at det hele var overstået, fortæller hun.

Men det var ikke nok for popikonet, hævdede hun. Han førte hende derfor ind i soveværelset, hvor han fuldbyrdede sin voldtægt, lyder anklagen fra sangerinden.

'Jeg gentog, at jeg var jomfru, og at jeg ikke ville have sex. Jeg fortalte, at jeg ville vente med sex til efter ægteskabet med min fremtidige mand. Jeg sagde det igen og igen. Han hviskede i mit øre for at lokke mig: 'Jeg kunne blive din mand',' skriver hun.

Da blogindlægget kom frem sidste år, afviste Nick Carter beskyldningerne.

'Jeg er chokeret og trist over Schuman​s anklager. Hverken da vi var sammen eller senere, fortalte Melissa mig, at det, vi gjorde, var uden samtykke. Her næsten to årtier senere er det første gang, jeg hører om disse anklager. Det strider imod min natur og alt, jeg står for, bevidst at påføre nogen ubehag eller skade,' sagde han til blandt andet The Guardian.

Torsdag aften glæder han sig på Twitter over, at hans søn netop har overværet sin anden Backstreet Boys-koncert.

