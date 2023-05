Hjembyen Ternopil for den ukrainske gruppe Tvorchi, der er Ukraines deltagere ved Eurovision, blev ramt af russiske missiler øjeblikke før de gik på scenen i Liverpool.

Chefen for den regionale statsadministration, Volodymyr Trush, bekræfter, at to personer er blevet såret i angrebet.

Det skriver BBC.

Ti minutter før deres optræden i Liverpool Arena, skrev Tvorchi på Instagram, at deres hjemby i det vestlige Ukraine blev angrebet.

Efter deres optræden skrev de følgende i en story på Instagram:

»Ternopil er navnet på vores hjemby, som blev bombet af Rusland, mens vi sang Eurovision-scenen.«

»Europa, sammen mod ondskaben for at skabe fred.

Ære til Ukraine,« skriver bandet.