Er du en af dem, der råbte 'Girl Power', lavede fredstegnet med fingrene og byttede Spice Girls-kort i frikvarteret, dengang pigebandet var det hotteste hotte, så vil du formentlig glæde dig over nyheden om, at Spice Girls angiveligt vender tilbage.

Ifølge The Suns oplysninger har de fem kryddersild takket ja til hver 10 millioner pund - knap 85 millioner kroner - for at blive gendannet i 2018. Dog skal de ikke synge denne gang, skriver mediet.

Den tidligere Posh Spice Victoria Beckham skulle nemlig have fået indføjet en klausul, der siger, at hun ikke skal tvinges til at synge.

I stedet skal de lave et tv-show i Kina, et nyt talentshow, et Greatest Hit-album samt forskellige samarbejdsaftaler med firmaer.

På Instagram har både 43-årige Victoria Beckham, 42-årige Emma Bunton og 45-årige Geri Horner delt et billede af de fem sammen - det er første gang hele bandet er samlet siden 2012. Også 42-årige Melanie Brown og 44-årige Melanie Chisholm optræder på billedet, men har ikke selv delt det.

På det sociale medier har sangerinderne ikke selv afsløret anledningen til deres samling, men skriver, at 'Girl Power lever i bedste velgående', 'fremtiden er 'spicy'' og 'venskab ender aldrig'.

Love my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x #friendshipneverends #girlpower Et opslag delt af Victoria Beckham (@victoriabeckham) den 2. Feb, 2018 kl. 8.27 PST

Kilder fortæller til The Sun, at Victoria og Geri har afslået at tage på turne som sanggruppe, da det ikke kan forenes med deres respektive familie- og forretningsliv.

»Nu, hvor hun er en stor designer, er Victoria bekymret for at skulle synge, men hun vil gerne tjene penge, så hun kan komme tilbage til business,« siger kilden med henvisning til designerens seneste regnskab, hvor hun havde mistet 71 millioner, skriver The Sun.

Spice Girls tog verden med storm i 1966 med landeplagen 'Wannabee', som gjorde dem til den bedst sælgende pigegruppe nogensinde.

I 2000 gik bandet i opløsning, men udsendte singlen 'Headline (Friendship never ends)' i 2007.

Under afslutningsceremonien til OL i London i 2012 gik det britiske band ekstraordinært på scenen sammen for hidtil sidste gang.

Samme år blev musicalen 'Viva Forever!' sat op med sange af gruppen, og her mødte de sammen op til premieren - dog uden at optræde.