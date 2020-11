Sangeren bag kæmpehittet 'Birthday Sex' Jeremih er blevet ramt af coronavirus.

Han er angiveligt så hårdt ramt, at han nu er indlagt på intensiv i respirator.

Det skriver TMZ.

Jeremih, hvis borgerlige navn er Jeremy Phillip Felton, skulle ifølge flere kilder tæt på sangeren kæmpe for sit liv.

Flere rappere har i løbet af ugen udvist stor sympati for Jeremih. Heriblandt 50 Cent.

»Bed en bøn for min dreng Jeremih, han har det ikke godt, det her covid er lort. Han er på intensivafdelingen i Chicago,« skrev 50 Cent til i et opslag på sin Instagram-profil, hvor han står med Jeremih.

Rapperen Chance The Rapper er også en af dem, der har vist bekymring for Jeremih.

»Hvis du har mulighed for det, så send meget gerne en bøn af sted til min ven Jeremih, han er som en bror for mig, og han er rigtig syg lige nu. Jeg tror på Jesus’ helende kræfter, så hvis du kan, så vær sød at bede en bøn for ham,« skriver han i et opslag på Twitter.

View this post on Instagram A post shared by 50 Cent (@50cent)

Mediet skriver, at det er uvist, hvor længe sangeren har været indlagt og i det hele taget, hvor længe han har været syg med coronavirus.