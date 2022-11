Lyt til artiklen

Ifølge flere amerikanske medier er rapperen Takeoff fra gruppen Migos død efter skud i byen Houston.

TMZ kan berette fra flere vidner og politikilder, at rapperen blev skudt foran en klub i den amerikanske stat Texas.

Angiveligt skulle både Takeoff og Quavo have spillet terninger, da et skænderi opstod mellem de forsamlede, og et våben blev affyret.

Houston Police har også delt på Twitter, at de har været til stede ved Billiards & Bowling, hvor både Takeoff og Quavo fra gruppen opholdt sig.

Kondolencerne strømmer ind fra fans og andre i branchen, der alle mindes rapperen med det borgerlige navn Kirshnik Khari Ball.

De tre medlemmer er gruppen er alle i familie sammen. Foto: Jordan Strauss Vis mere De tre medlemmer er gruppen er alle i familie sammen. Foto: Jordan Strauss

Ifølge lokale medier har politikilder udtalt, at man dukkede op på stedet og fandt en mand med et skudsår omkring hovedet og halsen.

Manden blev erklæret død på stedet.

To andre ofre er blevet hentet af ambulancer og er nu på hospitalet.

Politiet vil endnu ikke officielt melde en identitet ud på den dræbte, da man endnu ikke har fået offeret identificeret af familie.

UPDATE: 2 other victims taken in private vehicles to hospitals.



Media partners: We are not releasing an identity of the deceased victim until his family is notified & ID verified by Harris County Institute of Forensic Sciences.



Any updates on the incident will be posted here. https://t.co/bbaad2z9My — Houston Police (@houstonpolice) November 1, 2022

Gruppen Migos er en af de mest populære rapgrupper i USA.

Ud over Quavo og Takeoff er Cardi B's mand Offset også medlem.

De sidste par år har der dog været splid i gruppen, og det har været Quavo og Takeoff, der har udgivet musik sammen.

Quavo er onkel til Takeoff.