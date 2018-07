Den amerikanske sangerinde Demi Lovato er tirsdag blevet indlagt på hospitalet i L.A., fordi hun har taget en overdosis af heroin. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Ifølge mediet TMZ har kilder fortalt, at superstjernen blev transporteret fra hjemmet i Hollywood ved middagstid (lokal tid, red.), og at hun i øjeblikket er under behandling. Det meldes ikke noget om, hvordan hendes tilstand er.

Sangerinden, der står bag hits som 'Solo' og 'Tell Me You Love Me', har været på afvænning for både stoffer og alkohol før. I marts sidste år offentliggjorde Demi Lovato, at hun fejrede seks år som ædru, men i juni udgav hun sangen 'Sober', hvor hun afslørede, at hun var i et tilbagefald.

'Mor, jeg er ked af, at jeg ikke længere er ædru, og far, tilgiv mig for at spilde drinks på gulvet', synger Demi Lovato blandt andet i sangen.

Hun fortsætter i sangen med at sige undskyld til sine fans. 'Jeg er ikke længere en rollemodel', synger hun.

Den 25-årige stjerne skal efter planen give koncert i Atlantic City, men ifølge TMZ er det ikke længere sikkert efter indlæggelsen.