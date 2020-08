Google forsøger med en genial manøvre at skabe splid og spille de danske musikere ud mod hinanden.

Det mener den tidligere Dúné-forsanger Mattias Kolstrup, efter det torsdag aften blev meldt ud, at Google vil fjerne al dansk musik fra YouTube.

»Og det er de jo juridisk i deres gode ret til, for YouTube er Googles egen platform. Men de flyver jo selv rundt i privatfly, har store yachts og er multimillardærer, og så prøver de at drive rovdrift på danske sangskrivere, som i forvejen samler brødkrummer for at overleve,« siger Mattias Kolstrup til B.T. og understreger, at det er sangskriverne og ikke sangerne, der er omdrejningspunktet i den strid, som blev offentliggjort torsdag aften.

Her meddelte Koda, der varetager de danske komponister og sangskriveres rettigheder, at organisastionen ligger i en hård forhandling med Google om danske sangskriveres honorar for afspilninger på streamingtjenesten, men at forhandlingerne nu er gået i hårdknude, og at Google – ifølge Koda – som følge deraf vil reducere de danske kunstneres honorar med 70 procent, indtil man kan blive enige om en klar aftale.

Det nægter Koda at gå med til, og som konsekvens fjerner YouTube nu al dansk Koda-registreret musik fra dens platform.

»Jeg tror, det er Googles strategi at smide en kile ind mellem Koda og dens medlemmer. For det er da skide irriterende, man ikke kan bruge YouTube, som efterhånden er lige så normalt at tænde for som sit tv,« siger Mattias Kolstrup, der tror, at Google håber, de danske sangskrivere vil blive så trætte af at blive fjernet fra YouTube, at de går imod Koda.

Det har han dog ikke selv tænkt sig. Når man bliver stillet urimelige krav, skal man ikke bare lade sig kue, mener han.

For ham betyder det desuden heller ikke det store, at hans musik ikke længere bliver afspillet på YouTube. Platformen udbetaler alligevel så små beløb til kunstnerne, at det ikke rigtig kan mærkes på bankbogen, siger han.

Er det fair, at Google fjerner al dansk musik fra YouTube?

Men netop derfor kæmper Koda den helt rigtige kamp, mener han.

»Det går den gale vej. Musikbranchen har måske aldrig haft den helt hensigtsmæssige måde at håndtere den digitale udvikling på, og man har i begyndelsen sagt ja til nogle lave satser. Men så har streaming-markedet udviklet sig, og forbrugerne er efterhånden klar på at oprette abonnementer og betale for indhold - men så har udbyderne da også mulighed for at begynde at betale sangskriverne,« siger han.

»I stedet for at sige: 'Hey, vi betaler jer i forvejen ingenting - hvad med at betale jer 70 procent mindre end ingenting?'«

De 70 procent kommer fra en pressemeddelelse, som Koda udsendte tordag aften, hvor rettighedsorganisationen kunen oplyse, at den betaling, som danske komponister og sangskrivere får for YouTubes brug af deres musik, reduceres med knap 70 procent, så længe forhandlingerne om en fælles-nordisk aftale om brug af musik på YouTube ikke er endeligt afsluttet.

På et pressemøde fredag formiddag afviste Dan Chalmers, direktør for YouTube Music i Europa, dog dette tal. Streamingtjenesten har faktisk tilbudt en bedre aftale end den eksisterende, fortalte han, men ønskede ikke at sætte tal på, da aftalen ifølge YouTube-chefen er dækket af tavshedspligten.

Dan Chalmers oplyste desuden, at Koda beder om flere penge end andre foreninger for komponistrettigheder rundt om i verden, og det vil ikke være rimeligt over for de andre nationaliteter, hvis danskerne skal have en større bid af kagen end dem.

Men Mattias Kolstrup har bestemt ikke indtrykket af, at danske sangskrivere skulle være særligt grådige.

»Det synes jeg godt nok ikke. Virkelig ikke. Ikke når jeg ser, hvordan mine sangskriverkollegaer kæmper for at hænge sammen. Jeg er til gengæld glad for - hvis det er rigtigt, at Koda beder om flere penge end andre lande - at så gør de jo noget af det rigtige.«