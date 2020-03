Mattias Kolstrup er for tiden aktuel med sit nye soloprojekt Liberty. Før det blev sat i søen, måtte den tidligere Dúné-forsanger dog igennem en mindre eksistentiel krise.

For tre år siden, da Dúné stadig var at finde på den danske musikscene og var aktuelle med deres fjerde album 'Delta', oplevede Mattias Kolstrup pludselig, at hans velkendte stemme forsvandt.

I et interview med DR.dk fortæller den i dag 31-årige sanger, at den stemme, han havde levet af siden teenageårene, »fuckede op« og særligt hans falset var fuldkommen væk, så det ikke var muligt at overkomme Dúnés bagkatalog af sange som sædvanligt.

»Det er så uforklarligt frustrerende at forsøge på noget, man har kunnet gøre hele sit liv, og så pludselig ikke kan gøre det længere. Det gjorde mig virkelig vred,« fortæller han.

Mattias Kolstrup tilføjer::

»Hele mit livsgrundlag er bygget op omkring min stemme, og pludselig virker den ikke. Den vil ikke, hvad jeg vil. Det var for sindssygt at opleve,«.

Dúné havde i 2018 en sommerturné foran sig, og derfor tog Mattias Kolstrup kampen op og gik i intensiv sangtræning med en sanglærer, så det til sidst lykkedes at gennemføre koncerterne og sætte punktum for Dúné med afskedskoncerter på Smukfest og i Store Vega i august.

I dag er Mattias Kolstrup som nævnt aktuel med sit nye soloprojekt, som han har valgt at kalde Liberty.

De nye sange er tilpasset hans 'nye mørkere stemme' og projektet blev for nylig lanceret med de to sange 'Closure' og 'Viva La Illusion', der er forløbere for et kommende album.

Liberty-projektet skulle desuden være skudt i gang med en koncert på spillestedet Hotel Cecil i København. Den er indtil videre udskudt til den 28. maj på grund af den aktuelle corona-situation.

Mattias Kolstrup er privat gift med sangerinden Drew.

Deres corona-tilværelse kan du følge med i på deres Instagram-profiler (Drew - Mattias Kolstrup) hvor de ofte går live for at spille små hjemme-koncerter.