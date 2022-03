Musiker og sanger Pernille Rosendahl fylder tirsdag 50 år. Det valgte Politiken mandag at markere med et miniportræt i avisen, som bestemt ikke er faldet i god jord.

Det er Pernille Rosendahls søster, filminstruktør Christina Rosendahl, som på sin Facebook-profil langer ud efter teksten, som hun mener er »et skoleeksempel på sexisme« og »fremviser flere klassiske strategier for nedgørelse på baggrund af køn«.

Instruktøren fremhæver flere kritikpunkter af Politikens portræt.

Der er ifølge Christina Rosendahl et overdrevet fokus på Pernille Rosendahls udseende samt på, hvor stort et ansvar hendes tidligere, kendte musikkærester Tim Christensen og Johan Wohlert har haft på hendes musikkarriere.

Det værste er dog ifølge søsteren, at teksten nedgør Pernille Rosendahls kunstneriske karriere.

»Hendes band The Storm omtales som en 'joke', og hun havde i øvrigt 'mere gennemslagskraft som dommer i evighedsmaskinen 'X Factor'',« skriver Christina Rosendahl med henvisning til tekststykker fra Politikens artikel, hvor The Storm blandt andet omtales således:

»Den pompøse udgave af såkaldt classic rock slog aldrig igennem i hjemlandet, og selv om The Storm forsøgte sig med tre album og turneer med et image, der snarere syntes at være mere inspireret af filmserien om ' Pirates of The Caribbean' end musikken, forblev joken større end succesen.«

Christina Rosendahl savner, at Politiken fejrer, at Pernille Rosendahl fortsat er aktiv i en musikbranche, hvor det halter med diversitet, eller at avisen sætter fokus på, hvordan hun har udviklet sig kunstnerisk.

»Men Politikens toning er at lade alt, Pernille har udrettet, blive fortalt igennem de mandlige kærester, hun har haft. Som om hun intet selvstændigt bidrag eller værdi har bragt selv. Det er tarveligt af jer,« skriver hun.

Og det er der rigtig mange, der er enige i. Hendes opslag på Facebook er delt over tusind gange, og der er i skrivende 257 kommentarer, som i stor udstrækning ryster på hovedet af Politiken. Heriblandt også en række velkendte navne.

'Christina Rosendahl, du har så 100 % ret, og jeg er stolt af at dele dit vigtige post! Tillykke med verdens sejeste P i morgen,' skriver tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph.

'Spot on, Christina! Og kæmpe tillykke til Pernille,' skriver Samira Nawa, folketingsmedlem for Radikale Venstre.

'Helt enig, Christina,' skriver tidligere generaldirektør i DR Kenneth Plummer.

'UNDSKYLD MIG HVA FUCK SKER DER. Shit det er pinligt mand,' skriver musikeren Jenny Rosander, der optræder under navnet Lydmor.

Også på Instagram vækker Politikens portræt undren. Blandt andet hos TV 2-vært Ditte Haue, som retter et spørgsmål mod Politiken.

»Gennemgangen af forliste forhold med kommentarer som 'og, nåeh ja, så er der jo endnu en kontroversiel kæreste' og reducerende beskrivelser af fødselaren som 'den smukke pige med det venlige smil' hører ikke til i markeringen af en succesfuld, voksen kvinde, der fylder rundt i 2022. Hvornår har I nogensinde prioriteret sådan før?«

Filminstruktør Christina Rosendahl er bestemt ikke tilfreds med Politikens fødselsdagsportræt af søsteren, Pernille Rosendahl, og mange er enige i kritikken. Foto: Tobias Kobborg

Et opslag, som får hyldest med på vejen af folk som Helle Thorning-Schmidt, Cecilie Hother og Lise Rønne, som fortæller, at hun selv i sin tid har taget fat i Politiken, da en af hendes kollegaer i et fødselsdagsportræt blev fremhævet for sit søde smil og ikke faglighed.

»Det viste sig, at to andre læsere allerede havde skrevet med samme målløse kritik. Det er ofte galt fat med Politikens portrætter,« skriver hun.

Pernille Rosendahl oplyser til B.T., at hun ikke har yderligere kommentarer til Politikens fødselsdagsportræt.

Hun har dog skrevet en kommentar til journalist og forfatter Signe Wenneberg, som også har delt et opslag om, hvordan portrættet af Pernille Rosendahl i hendes øjne mere sparker til end fejrer fødselaren.

»Tak, søde Signe, for at tage mig i forsvar. Jeg må nok tilstå, at det var en mavepuster at vågne til i morges (mandag, red.). Jeg piver lidt i dag, og så børster jeg støvet af mig i morgen og er klar til at feste med dig,« skriver Pernille Rosendahl.

B.T. ville gerne have lavet et interview med Politiken, men chefredaktør Anne Mette Svane er kommet med et skriftligt svar.

»Politiken bragte 21. marts en 50-års-fødselsdagsomtale af Pernille Rosendahl. Omtalen er på sociale medier blevet kritiseret for at være sexistisk i fremstillingen af hendes liv og karriere. Det har bestemt ikke været hensigten, og det vil vi gerne beklage over for Pernille Rosendahl,« lyder det.