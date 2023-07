Thomas Helmig er centrum fredag aften klokken 22, når han giver koncert i Tivoli – og mange vil tydeligvis gerne opleve ham live.

Faktisk så mange, at køerne foran Tivoli har snoet sig om fortovshjørner og været 100 meter lange i timevis.

Allerede klokken 18 viser billeder fra stedet, at køerne var massive. Vel at mærke fire timer før, at Thomas Helmig indtager scenen.

Køerne er blevet en anelse kortere, men menneskehavet foran Tivoli er stadig tydeligt.

»Det er dejligt, at så mange vil ind og se Thomas Helmig.«

»Rigtig mange har fulgt vores opfordring til at komme tidligt. Det er vi glade for, og det er helt efter planen. Og så er det meget bedre, at de kommer nu frem for klokken 21.45,« siger pressechef i Tivoli, Torben Plank.

Thomas Helmig giver også koncert i Tivoli lørdag.

B.T.s medarbejder på stedet beretter også om et massivt fremmøde i Tivoli. Men stemningen er rigtig god, siger han.