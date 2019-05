På sin 40 års-fødselsdag deler Westlife-stjernen Mark Feehily en stor nyhed.

Ham og manden skal nemlig være fædre.

'Det gør denne fødselsdag til en helt særlig at fortælle, at vi senere i år skal være fædre for første gang. Det er det største øjeblik i vores liv, og vi har ikke kunnet vente med at fortælle det til jer alle,' skriver han i et opslag på Instagram, hvor han også deler et scanningsbillede.

Irske Mark Feehily sprang ud som homoseksuel tilbage i 2005 i et interview med den britiske tabloidavis The Sun.

Ved samme lejlighed fortalte han, at han dannede par med den britiske modefotograf Kevin McDaid, som tidligere var med i boybandet V. De to gik hvert til sit i 2011.

I 2017 fortalte han så, at han gennem fire år havde været i et forhold med en irsk mand, som han blev forlovet med under en ferie på Maldiverne tidligere i år.

Men hvad manden hedder er ikke offentligt kendt. På Instagram omtaler Mark ham blot som 'C'.

»Han er ikke stille, tro mig - langt fra - men han har ingen erfaring med musikindustrien, og han er genert i forhold til at være med på den røde løber,« sagde Mark Feehily i februar i et interview med onlinemediet Digital Spy.

Vis dette opslag på Instagram Thanks for all the Birthday wishes everyone!!It really makes this my most special birthday EVER to let everyone know that later this year we will become Dads for the first time. This is the proudest moment of our lives and we are beyond excited to say it out loud! M&Cx Et opslag delt af Mark Feehily (@markusmoments) den 28. Maj, 2019 kl. 6.54 PDT

Her sagde han også, at han gerne vil have børn.

»Jeg tror, jeg ville være en god far. Vi ville være gode forældre. Jeg har undersøgt mulighederne, og det er jo bare lidt mere kompliceret end for et heteroseksuelt par,« sagde han til mediet.

Og fødselsdagen? Den fejrer Mark Feehily på job.

Tirsdag aften går han på scenen i SSE Hydro i Glasgow sammen med resten af Westlfe.