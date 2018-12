‘All I Want For Christmas Is You’ var det mest spillede julenummer på Spotify juleaften, men det slog også rekorden for flest streams på samme dag.

Ifølge Chart Data er det ikke længere XXXTentacions nummer ‘Sad!’, der holder rekorden for flest streams på en dag, som ramte 10,4 millioner streams den 4. juni, dagen efter han blev skudt.

Hittet ‘All I Want For Christmas Is You’ ramte juleaften 10,8 millioner streams og skød sig dermed ind på en førsteplads over Spotifys mest streamede sange på én dag, skriver Independent.

Sangen skrev Mariah Carey sammen med Walter Afanasieff, og den blev udgivet i november 1994. Den var hovedsinglen på Careys julealbum ‘Merry Christmas’.

The Independent rangerer ‘All I Want For Christmas Is You’ som det fjerdebedste julenummer nogensinde lavet, og avisen skriver:

»Den ubøjelige julegnist og kombinationen af de smitsomme akkorder giver den ultimative oplevelse af festlig jubel tilføjet en perfekt blanding af nostalgi og pop-sentimentalisme.«

I 2016 udførte Channel 5 en undersøgelse, der skulle afdække, hvor meget kunstnere tjente på honorarer fra julesange.

Undersøgelsen viste, at Mariah Carey høstede cirka 400.000 pund (cirka 3,3 millioner, red.) om året.