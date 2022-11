Lyt til artiklen

Julen står for døren, og i weekenden fejrer amerikanerne thanksgiving – det betyder, at sangerinden Mariah Careys sang 'All I want for Christmas' bliver spillet for fuld galop.

Torsdag gjorde den 52-årige sangerinde comeback til den ikoniske thanksgiving-parade for Macy's med sin første optræden i syv år.

Men Mariah Carey møder langt fra kærlighed og juleglæde fra sine fans på sociale medier.

Fansene mener nemlig, at sangerinden brugte det såkaldte lip-syncing. Det skriver Daily Mail og New York Post.

'Mariah Careys lip-sync irriterer mig altid, det er så groft. Hun prøver ikke engang at skjule det,' skriver en.

'Mariah Carey laver lip-sync sikke et chok,' skriver en anden.

'Når hun nu skulle lave lip-sync, var det mindste hun kunne gøre at bevæge sig mere rundt. Og ikke kun stå stille og lade som om hun synger,' lyder det fra en tredje.

'Dronningen af lip-sync,' skriver en fjerde.

Selvom mange langer ud efter Mariah Carey har flere brugere på Twitter også lavet et retweet af en udtalelse fra sangeren John Legend, der forklarer, at sangerne optræder med playback til paraden.

'Vi skal alle optræde med playback til denne parade, fordi paradevognene ikke har kapaciteten til at håndtere den mængde lydteknik som en live optræden kræver,' skrev han tilbage i 2018.

Her kan du se Mariah Carey's optræden under paraden torsdag – og selv vurdere om hun laver lip-sync: