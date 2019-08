Forårets 'X Factor'-vinder, Kristian Kjærlund, lignede torsdag middag på Smukfest langtfra en mand, der har tænkt sig at erobre verden.

Med den ene hånd fast låst til lommen og et forsigtig, men trods alt smørret smil på læben, antidansede han sig igennem en halv times blanding af sange fra 'X Factor' og de par singler, han har udgivet siden sejren i april.

Der er noget modvillig popstjerne over hans måde at agere på.

En forsigtig ung fyr, der til tider lignede en undskyldning for sig selv. Kristian Kjærlund har en cool britpop-agtig stemme, der sagtens kunne laves fed musik ud af.

Han har bare brug for et spark bagi, hvis det også skal fungere live, for hans debut på Smukfest var lidt af en mellemfornøjelig oplevelse.

Kristian Kjærlund. Foto: Helle Arensbak Vis mere Kristian Kjærlund. Foto: Helle Arensbak

Han talte egentlig fint imellem sine sange. Om 'X Factor'-tiden, hvordan det havde været én lang kamp med umulige sceneudklædninger og om en Thomas Blachman med klare ideer om, hvordan det hele skulle køres af sted.

Kristian Kjærlund har masser af selvironi og ved også godt, at han ikke er noget festfyrværkeri på en scene.

Han virker også super sympatisk. Der er bare en grund til, at det for eksempel er altid sprudlende Citybois, der som nærmest de eneste stadig har en karriere i dag efter 'X Factor'-tiden.

For 'X Factor' er ubamhjertig. Man bæres frem i den bedste sendetid fredag efter fredag, og så står man et halvt år efter som Kristian Kjærlund helt alene klokken frokost på en lillebitte gratisscene i Skanderborg foran et beskedent publikum, der 'lige skal se, hvad giraffen kan'.

'Han er lidt charmerende akavet,' lød det fra en blandt publikum, da han til sidst takkede af og lidt kejtet ikke vidste, hvordan man præsenterer et band.

Måske skal Kristian Kjærlund bare have en masse kilometer i benene, måske har han bare ikke den rette x-faktor.

For nu har Kristian Kjærlund i hvert fald masser af timer i øvelokalet, før han er helt klar til de store scener.