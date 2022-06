Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Festival og glade dage. For nogen i hvert fald.

For Østjyllands Politis specialpatrulje var torsdag aften til stede ved NorthSide Festival og her blev flere taget og sigtet for besiddelse af narko.

Det oplyser Østjyllands Politi i dagens døgnrapport.

Først på aftenen fik politiet et tip om, at der blev solgt stoffer ud for festivalpladsen, og kl. 19.36 fik betjentene mistanke til to mænd på 22 og 24 år, der sad i en bil tæt pladsen. Under en ransagning af bilen fandt betjentene nogle tramadol-piller, som blev beslaglagt, og ved et kig i den enes telefon, fandt patruljen beskeder, der indikerede, at de havde planer om at sælge kokain.

Begge mænd blev derfor anholdt og sigtet for forsøg på salg af euforiserende stoffer.

Derudover blev der skrevet 14 sager inde på selve festivalpladsen for besiddelse af hash, kokain og MDMA. Blandt andet med hjælp fra festivalens vagter.

Samtlige fik klippet deres festivalsarmbånd.

En af dem, som blev taget med stoffer, var en 42-årig mand, som blev opdaget af en vagt omkring kl. 20.30, mens han var i færd med at sniffe noget pulver fra en telefon, og da vagten kom hen til ham, smed han en lille pose fra sig.

Posen viste sig at indeholde MDMA, og den 42-årige blev overdraget til politiet.



En time senere fik den civilklædte specialpatrulje fat i en 27-årig mand, der stod og linede kokain op på en telefon, og han blev derfor sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer og smidt ud fra festivalen.

Samme skæbne overgik flere festivalgæster, der stod og røg joints foran scenen.



En af dem, en 30-årig mand, stod ovenikøbet og blæste hashrøg ud i hovedet på en civilklædt betjent, som befandt sig lige ved siden af ham.

Da betjenten viste sit skilt, smed den 30-årige jointen fra sig, men han slap dog ikke for en sigtelse og et klippet armbånd.



En 19-årig mand, der virkede påvirket, blev visiteret af specialpatruljen, og da han havde en pakke med tramadol-piller på sig, blev han også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

Det var dog ikke muligt at klippe hans armbånd, da han ikke havde noget. Han blev derfor også sigtet for at have sneget sig ind uden at have betalt.



Derudover blev to personer med bandetilknytning bortvist, da festivalen ikke ønsker folk med bandetilknytning på pladsen.