Er du allerede begyndt at høre julemusik? Så er du ikke alene.

Lige nu er der så mange danskere, der lytter til Mariah Careys julehit 'All I Want For Christmas', at den med rekordfart er vendt tilbage på den danske Spotify-hitliste. Er det for tidligt? B.T. har spurgt to eksperter.

Der er stadig næsten to måneder til jul.

Den 1. november sparkede Mariah Carey imidlertid julen i gang med en video på det sociale medie X, hvor hun til tonerne af 'All I Want for Christmas' udbrød: 'Det er tid!'.

Og en større del af danskerne er åbenbart enige.

Mariah Careys udødelige julehit 'All I Want For Christmas' udkom første gang i 1994. Foto: Columbia Records) Vis mere Mariah Careys udødelige julehit 'All I Want For Christmas' udkom første gang i 1994. Foto: Columbia Records)

Samme dag, altså den 1. november, vendte den amerikanske popstjernes 29 år gamle julehit nemlig tilbage på den danske Spotifys top 50-liste med en placering som nummer 27.

Det er ikke sket så hurtigt i nyere tid.

Man kan på denne side finde Spotifys daglige hitlister tilbage til den 1. januar 2017.

Her kan man se, at danskerne hvert år er begyndt at høre 'All I Want For Christmas' tidligere end året før.

I 2017 røg nummeret ind på top 50 den 12. november.

I 2018 skete det den 10. november, i 2019 var det den 9. november, mens det i 2020, 2021 og 2022 skete henholdsvis den 8., 7. og 6. november.

Med andre ord: I år er man startet en uge tidligere end sidste år med at høre julemusik i Danmark.

Danskerne har svært ved at vente. For hvert år går man hurtigere og hurtigere i gang med at høre Mariah Careys 'All I Want For Christmas' på Spotify. 2017: Første indtræden på hitlisten: 12. november (#50) Hvornår indtog den førstepladsen: 9. december 2018 Første indtræden på hitlisten: 10. november (#45) Hvornår indtog den førstepladsen: 1. december 2019 Første indtræden på hitlisten: 9. november (#43) Hvornår indtog den førstepladsen: 30. november 2020: Første indtræden på hitlisten: 8. november (#48) Hvornår indtog den førstepladsen: 21. november 2021: Første indtræden på hitlisten: 7. november (#47) Hvornår indtog den førstepladsen:

Det skete ikke. Tobias Rahim og Andreas Odbjerg dominerede med 'Stor mand' hele julen. Whams 'Last Christmas' havde førstepladsen juleaften. 2022: Første indtræden på hitlisten: 6. november (#35) Hvornår indtog den førstepladsen: 20. november

B.T. har spurgt et par julemusik-eksperter, om det er for tidligt.

Nikolaj Peyk, der som en del af rapgruppen MC Einar står bag en af de største danske julehits nogensinde, 'Jul det' cool' fra 1988, skriver i en besked:

»I de her modbydelige tider kan jeg sgu godt forstå, at folk har brug for lidt rød velour og lalleglad kærlighed. Min søn sagde forleden til mig, at han var ved at komme i julestemning, så han er klar til 'Last Christmas'.

Han tilføjer:

»Jeg selv er nok lidt mere 'bah humbug'-agtig, så jeg venter til første december.«

Martin Brygmann som Loke i TV 2's julekalender 'Jul i Valhal'. Her fra et TV 2-show. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Martin Brygmann som Loke i TV 2's julekalender 'Jul i Valhal'. Her fra et TV 2-show. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Martin Brygmann, der blandt andet står bag musikken til de to populære tv-julekalendere 'Jesus og Josefine' og Jul i Valhal', mener til gengæld, at vi for længst burde være i gang med julemusikken.

»Jeg synes, vi er for sent ude i år. Mange af os har kredset om den varme julegrød alt for længe, og julen er jo lige straks slut, så det er bare om at komme i gang,« skriver han i en besked og tilføjer:

»Et godt juleråd til de af os der bliver hurtigt træt af de samme sange. Lyt til nogle af de mindre kendte julesange. De findes derude. De er bare frække som nisser og gemmer sig ofte bag urt og busk.«