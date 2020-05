De fleste kender højst sandsynligt megahittet 'Boten Anna'.

Men de færreste kender manden bag kunstnernavnet Basshunter, som er 35-årige Jonas Erik Altberg.

I de seneste år har han boet i Dubai og giftede sig for tre år siden med iranske Tina Makhia Khayatsadeh - men nu står han frem og fortæller, at ægteskabet ikke har været et lykkeligt et af slagsen, det skriver Dagbladet.no.

Det gør han i 'P3 musikdokumentaren' ifølge svenske Expressen.

Vis dette opslag på Instagram #congratulations and #Skålamati Mahika and @basshunter_se you are such a beautiful couple! #altbergwedding #dubai #dubaipoloequestrianclub #wedding #skalamati #bmgsummerparty Et opslag delt af MattWac™ (@mattwac) den 19. Jan, 2017 kl. 8.06 PST

Her fortæller han, at han tiden efter brylluppet bearbejdede sin ulykke med alkohol og fester i stedet for at være hjemme hos sin kone.

Et bryllup, hvor flere kendte artister og profiler fra musikbranchen var til stede, og som blev holdt på den eksklusive klub Dubai Polo Equestrian.

»Jeg så ikke frem til at komme hjem, og det er deprimerende ikke at ville komme hjem. På turné er fest den bedste kur, men også den absolut værste kur,« siger han.

Efter en periode fyldt med fester og spandevis af alkohol indså Jonas Erik Altberg, at skilsmisse var den eneste løsning.

»Jeg havde optrådt i fem dage og havde så en fridag, hvorefter jeg tog ud for at feste på en skide mandag. Så så jeg mig selv i spejlet og tænkte 'du er fandeme tragisk, nu må du styre dig'.

Efter den tur besluttede han sig for at tage hjem og tage 'tyren ved hornene' - her meddelte han, at han ville skilles.

Jonas Erik Altberg har siden starten af 2010 levet af at spille på klubber - særligt i England har han været populær.

Boten Anna solgte platin hele tre gange i Danmark.