Kim Larsens manager fortæller nu, hvorfor den danske nationalskjald har måttet aflyse sine koncerter i Norge, skriver Fyens Stiftstidende.

Jørn "Ørn" Jeppesen, PFM Management, fortæller til mediet, at syv koncerter på ti dage i vores naboland mod nord simpelthen er 'for strabadserende' for den aldrende og sygdomssvækkede Larsen.

Kim Larsen har spillet ti koncerter i Danmark og Sverige og ‘har det fint’ ifølge manageren, men udsigten til mange koncerter på få dage, har fået Kim Larsen til at trække i håndbremsen.

»Norge er helt anderledes strabadserende at turnere i med lange afstande og dermed en meget ujævn rytme. Og syv koncerter på ti dage sammen med rejseriet deroppe er for meget,« siger Jørn "Ørn" Jeppesen.

Publikum til Kim Larsen på plænen i Tivoli under Fredagsrock fredag 13. juli 2018. Foto: Torben Christensen

Turnéen i Norge blev planlagt sidste efterår, inden Kim Larsen fik konstateret prostatakræft.

Forleden sang Kim Larsen i Tivoli, og han spiller yderligere ni koncerter i Danmark som planlagt i løbet af august. Blandt andet gæster han Smukfest i Skanderborg 8. august, hvilket er hans eneste festivaljob i år.