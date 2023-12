I livet såvel som døden fulgte julen George Michael.

Juledag 2016 drog han sit sidste suk. 53 år og med en imponerende karriere som popsanger, sangskriver og producer bag sig. Men også med en ærgrelse.

I hvert fald hvis man spørger den mangeårige Wham!-manager, Simon Napier-Bell. Ærgrelsen drejer sig om julehittet 'Last Christmas'.

I et interview med The Daily Telegraph fortæller han, at sangens succes irriterede George Michael.

»Han var altid lettere frustreret over at måtte erkende, at det var den bedste sang, han nogensinde havde skrevet.«

»Mere end noget andet ønskede George at blive husket som en dygtig sangskriver. Og jeg tror, at han inderst inde var ganske irriteret over, at den sang, han ramte så perfekt, var en julesang.«

Sangens succes nød George Michael ingen økonomisk gevinst af.

Da den blev udgivet i 1984, annoncerede sangeren nemlig, at alt overskuddet skulle doneres til ofre for hungersnøden i Etiopien.

Wham! bestod af George Michael (tv) og Andrew Ridgeley (th). Foto: Nf/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Simon Napier-Bell måtte dog dengang skuffe George Michael og minde om, at mens det stod ham frit for at donere sin del af indtjeningen, kunne han ikke bestemme over pladeselskabets andel.

Nogle spekulerede dengang i, om George Michael gjorde det for at få pladeselskaberne til at ligne nogle slyngler, men det afviser den tidligere manager blankt.

»Han var bare en smule naiv og tænkte ikke tingene ordentligt igennem,« konstaterer han.

Sangen er anderledes gennemtænkt og har igen i år december igennem ligget øverst på hitlisterne.

Særligt i kølvandet på George Michaels død i julen 2016 blev succesen til at føle på, og det hjælper da også på det, at den efterhånden er fast inventar på alle jule-playlister.

Mere imponerende bliver dens plads på hitlisterne dog blot, når man regner med, at evergreens som 'Last Christmas' ifølge The Independent skal have dobbelt så mange afspilninger som nye sange for overhovedet at gøre sig fortjent til et plads.

Noget, der er indført for at forhindre, at evergreens dominerer hitlisterne året rundt.