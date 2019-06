‘Historien, du skal til at se, er dybt forstyrrende. Den viser brutale skudscener. Den slags finder sted hver dag og er nødt til at have en ende.'

Således lyder det i introen til den netop offentliggjorte musikvideo til Madonnas ‘God Control’, der afsluttes med teksten:

‘Hvert år bliver over 36.000 amerikanere dræbt af skud, og omtrent 100.000 bliver skudt og såret. Ingen er sikre. Våbenkontrol. NU.’

Men selvom budskabet ifølge flere er godt, er udførelsen ikke optimal, lyder kritikken.

Den historie, der bliver fortalt i musikvideoen, viser blandt andet festlige mennesker blive dræbt i en blodig skudmassakre på en ikke-navngiven natklub.

Et forløb, der på mange måder minder om det, der skete på homonatklubben Pulse i Orlando, USA, i 2016.

Her blev 49 mennesker dræbt og adskillige såret, da en 29-årig mand skød omkring sig under en festlig temaaften.

Blandt kritikere af den 60-årige popstjernes musikvideo er netop flere af de overlevende fra tragedien i Orlando.

Heriblandt Patience Carter, som i et interview med TMZ fortæller, at hun ikke kunne holde ud at se videoen.

»For en som mig, der rent faktisk var til stede - der rent faktisk overlevede - er det svært at se scenerne igen i en dramatiseret udgave. Jeg synes, det er ufølsomt.«

Hun beder Madonna tage hensyn til dem, der blev dræbt, de pårørende, og de overlevende.

»Vi oplever det hele én gang til, og det river op i såret. Al heling og udvikling smuldrer.«

Brandon Wolf, som også overlevede skudmassakren, langer ligeledes ud efter videoen. Særligt timingen af den, da den udkommer blot uger før treårsdagen for massakren.

»Hun anerkender ikke, at det er Pulse (natklubben, red.), der har inspireret hende til videoen, og hun anerkender ikke de 49 mennesker, som mistede livet,« siger han til TMZ.

Han mener desuden, hun skulle have drøftet videoen med de overlevende fra massakren.

Dog har han respekt for, at Madonna tager emnet op. Og det er han ikke ene om.

Thank you for using your platform, speaking out, and creating this call to action.



Flere tilhængere af en strammere våbenlov roser Madonna for hendes budskab.

Heriblandt organisationen March For Our Lives.

‘Tak, fordi du bruger din platform og din stemme, og for, at du har lavet denne video. Se Madonnas stærke video om den våbenepidemi, vi ser i USA i dag,’ skriver organisatonen på Twitter.

Også Madonna lader trods kritikken til at være tilfreds med sin video.

»Dette er, hvad der sker. Det er sådan, det ser ud. Bliver du utilpas? Godt, for så gør du måske noget ved det,« siger hun i et interview med People.

I interviewet kalder hun skudoverfald »det største problem i øjeblikkets Amerika« og tilføjer, at »hun ikke kan klare det mere«.

Et budskab, hun også deler på sin Twitter-profil:

'Vågn op. Skudoverfald påvirker børn, teenagere og marginaliserede personer i vores samfund. Ær ofrene og kræv våbenkontrol. Nu. Arbejd frivilligt, stå imod, doner og ræk ud,' skriver hun med henvisning til sin sang.

Sangen ‘God Control’ er fra albummet 'Madame X', der udkom i juni.

