Madonna er kendt for at forarge masserne. Nu gør hun det igen.

På Instagram fejrer hun 30 års jubilæet for udgivelsen af sit ‘Erotica’-album med en billedserie, der får følgerne til at reagerer med både begejstring og bekymring.

I en storie deler hun ikke bare billeder fra den 30 år gamle video til hittet ‘Deeper and Deeper’, men også det, der ser ud som spritnye billeder af sig selv topløs i et sminkerum.

Under overskriften ‘dagens prognose’ er billederne og en video af en trutmundet Madonna lagt på Instagram, hvor nogle af hendes mere end 18 millioner følgere reagerer meget forskelligt.

Mens en skriver ‘So hoott’, og andre sender hjerte og brandvarme emojies, udtrykker andre bekymring over sangerens poseren:

»Du og Britney burde mødes,« skriver en med henvisning til de meget lidt påklædte billeder og videoer af sig selv, som Britney Spears ofte lægger på de sociale medier.

En anden følger skriver:

»Dagens prognose er en gammel dame, der forsøger at generobre sin ungdom – og fejler miserabelt. Jeg plejede at beundre din styrke og det faktum, at du var helt ligeglad med, hvad folk syntes om dig. Men nu …. er det hele en facade.«

En tredje noterer sig:

»Selv den gamle Madonna, ville have syntes, at det her er cringe (ekstremt akavet, red.).«

Erotica albummet fra 1992 vandt dobbelt platin i USA og solgte mere end seks millioner albums for 30 år siden.

Lige fra sine allerførste udgivelser har Madonna spillet på sin seksualitet – og det gør hun stadig. Det er ingen hemmelighed, at den i dag 64-årige sanger gør sit for at holde sig evigt ung – også i sit valg af kærester.

Med få undtagelser har sangeren altid haft en forkærlighed for yngre mænd. Hendes to eksmænd, Guy Ritchie og Sean Penn, var begge yngre end hende – det samme var Jean-Michel Basquiat, mens faren til hendes to børn, Carlos Leon, var otte år yngre.

Men ifølge PageSix har Madonna udover det korte forhold til Alex Rodriguez – hvor aldersforskellen lød på 17 år – de seneste år kun datet mænd, som er minimum 28 år yngre end hende selv.