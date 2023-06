Årets største fest på Northside?

Festivalpladsen var for en gang skyld proppet, da Nik & Jay fredag aften spillede på den store 'Astra'-scene.

Da B.T. kort efter afslutningen spurgte den forreste del af publikum, lød det enstemmigt:

'Det var magisk!'

Flere på pladsen havde næsten ikke nogen stemme tilbage, andre stod klædt i bandana og leopard-jakke som en hyldest til deres helte på scenen.

»Det var fedt, at man kunne (synge med på, red.) det hele. God stemning, masser af kærlighed. Det er Nik & Jay, det er kærlighed,« lød det fra den bandana-klædte Nik & Jay-fan, før han gik videre med sin kæreste ud på pladsen for at se en koncert med Sko og Torp.

»Jeg har ventet i fem år på det her,« lød det fra en anden fan og fremviste et banner med teksten 'Tak for lys og kærlighed'.

Fyren forklarede, at han skulle have set dem live for fem år siden, men så kom corona i vejen, og derfor lykkedes det ham først at se dem i dag.

»Jeg har ventet på at sige tak til dem, for alt det de gør, og det de giver alle,«forklarede han.

Se de glade Nik & Jay-fans i videoen øverst.

Her kan du følge B.T.s livedækning af Northside 2023.