Den 32-årige sangerinde, sangskriver og producer Lydmor måtte skynde sig med vandflyveren fra København til Aarhus for at nå GAFFAs gallashow torsdag aften.

Det er et meget godt billede på hendes liv i øjeblikket – for der er fart på.

Lige nu er Lydmor, der har det borgerlige navn Jenny Rossander, i fuld gang med at lave en teaterforestilling i København. Derudover har hun lige vundet en Robert i kategorien Årets Originale Sang, ligesom hun er nomineret til en Steppeulv for Årets Livenavn.

Torsdag aften tog hun heller ikke tomhændet fra Smilets By, for det blev til hele to GAFFA-priser: Årets Danske Elektroniske Udgivelse og hi-fi-prisen.

»Det betyder vildt meget. Jeg har lovet mig selv ikke at græde,« sagde Lydmor torsdag aften, da hun stod på scenen i Musikhuset Aarhus og tog imod statuetten for Årets Danske Elektroniske Udgivelse.

Hun kalder det for sin 'prissæson' lige nu. Men inden længe håber hun på at kunne trække sig lidt tilbage. Så der er til gengæld ikke meget fart over feltet til sommer, hvor festivalsæsonen ellers er oppe at køre igen for fuld udblæsning.

»Jeg tror måske bare, at jeg den her sommer skal læse rigtig mange bøger. Jeg har overarbejdet lidt det seneste halvandet år. Spillefilm, tv-serie, et album og en tour og så noget, så nu skal jeg slappe af,« sagde hun til B.T. før showet torsdag.

Lydmor var også nomineret til en Robert for sin score-musik, men måtte altså 'nøjes' med en enkelt pris den aften. Torsdag var der dog fuld plade, og hun var sammen med Andreas Odbjerg lige i hælene på Drew Sycamore.

Og hun havde da også et særligt budskab til alle kollegaerne i musikbranchen, da hun gik på scenen og tog imod sin anden GAFFA-pris.

»Man skal ikke være i radiorotation eller booket til alle festivaler for at være mega stolt af det, man laver. I er fantastiske alle sammen,« sagde Lydmor, da hun modtog hi-fi-prisen.