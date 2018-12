Det danske succesband Lukas Graham har lavet en helt eksklusiv plade med Hus Forbi-sælgere.

»På tværs af køn, generationer og samfundslag kan vi mødes om musik. Og med musik er vi alle lige. Netop derfor det er helt naturligt at vi og en superstjerne som Lukas ligeværdigt kan mødes og lave et fælles nummer.«

Sådan lyder det fra Simon Nielsen, der er én af de i alt 20 Hus Forbi-sælgere, der medvirker på sangen 'You’re Not The Only One (Redemption Song)', som er blevet indspillet med Lukas Graham.

Sangen udkommer på vinyl mandag og kan købes i hele december måned - kun hos Hus Forbi-sælgere, oplyses det i en pressemeddelelse.

ARKIVFOTO af et Hus Forbi-blad. Foto: Linda Kastrup Vis mere ARKIVFOTO af et Hus Forbi-blad. Foto: Linda Kastrup

Alt overskuddet fra salget går ubeskåret til Hus Forbi, der er en landsdækkende avis om hjemløshed, som udkommer tolv gange om året.

Der er såkaldt 'release' på sangen klokken 09:00 ved Storkespringvandet i København, hvor Lukas Graham sammen med Hus Forbi-sælgere vil sælge pladen.

Klokken 11:00 tager de turen videre til pladsen ved Christianshavns Torv og sælger pladen dér, før de giver en gratis minikoncert klokken 12:00.

På pladens B-side finder man den tidligere hjemløse Kasper Hedegreens nummer 'I’ve Got No (Home)'. Vinylen kan blandt andet købes sammen med Hus Forbi-kalenderen for 2019.