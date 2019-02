Ni dage før første koncert meddelte Lukas Graham pludselig onsdag aften, at deres forestående USA-turné er udskudt til efteråret på grund af en kalender, der ikke vil gå op.

'Mine damer og herrer, på grund af planlægningsudfordringer har vi desværre måttet tage den svære beslutning at flytte vores USA-turné til efteråret. Vi er meget kede af de ulejligheder, det må medføre, men vi kan ikke vente med at se jer og lover, at det vil være ventetiden værd. Alle tidligere købte billetter kan bruges ved de nye datoer,' skriver bandet på Facebook og tilføjer, at man også kan vælge at få pengene tilbage.

Turneen skulle være skudt i gang den 22. februar i Portland, og fansene har svært ved at forstå den pludselige udmelding. Mange brænder nu inde med flybilletter og hotelværelser.

'That is just awesome...My girlfriend and I are flying from Denmark to see you in NYC...thx...det er sgu ikke ok, Lukas...refunderer du fly og hotel?' skriver Henrik Harpøth Jakobsen til Facebook-opslaget.

Henrik Jakobsen havde glædet sig til at se Lukas Graham i New York. Foto: Privatfoto Vis mere Henrik Jakobsen havde glædet sig til at se Lukas Graham i New York. Foto: Privatfoto

Den danske Lukas Graham-fan fra Videbæk ved Ringkøbing uddyber over for B.T.:

»Jeg købte billetter i november og gav dem i julegave til min kæreste. Meningen var så, at det skulle kombineres med en kærestetur til New York. Vi tager naturligvis stadig af sted og får med garanti en god ferie, så aflysningen får som sådan ikke nogen konsekvens for os andet end, at vi ikke får set og hørt Lukas Graham. Dog synes jeg, at den undskyldning, der bruges, er horribel.«

Han påpeger, at Lukas Graham er et topprofessionelt band med et hold bag sig, der burde have styr på tingene.

»Det er jo ikke første gang, de er på turné. Havde de derimod skrevet, at det var på grund af personlige årsager, så havde jeg haft meget mere respekt for deres udmelding. Synes, de skylder en noget bedre forklaring,« slutter han og tilføjer:

»Vi finder sgu et Broadway-show i stedet.«

På både Facebook og Twitter er både danske og amerikanske fans skuffede over den ærgerlige nyhed.

'Det er sgu dårlige nyheder. Mister hotel og flyomkostninger til vores tur til Phoenix, som kun var planlagt grundet koncerten. Øv, øv, øv,' skriver Brian Kjær.

'Meget skuffet! Jeg havde booket en rejse til jeres koncert for at fejre min 30-års fødselsdag (...). Koncertbilletterne kan muligvis blive refunderet, men det kan mine flybilletter og hotelværelse ikke. 'Planlægningsudfordringer' er lidt vag og upersonligt, især når man tænker på, at koncerten var under tre uger væk. Jeg forstår, at sådan noget kan ske, men ville sætte pris på lidt mere forklaring,' lyder det fra Alyssa Cederman.

Listen af skuffede fans fortsætter.

Nogle tager dog stadig Lukas Graham i forsvar. For eksempel den danske fan Jill Juhl Synnestved:

'Måske kom der noget personligt i vejen, som han blev nødt til at tage sig af. Han er bare et menneske ligesom alle andre. Og med den tid, det tager at få styr på det, der skal holdes styr på. Familie, dig selv eller hvad der nu er opstået. Husk på, vi elsker jer uanset hvad.'

B.T. har forsøgt at få en uddybende forklaring på Lukas Grahams udmelding, men har endnu ikke fået svar.