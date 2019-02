Christianitten, der blev international pop-stjerne, Lukas Forchhammer, har måttet aflyse sin USA-tour, der skulle have startet i Portland i staten Oregon den 22. februar.

Han skriver i et opslag på Twitter, at bandet desværre bliver nødt til at rykke hele turnéen til efteråret 2018.

Han skriver, at aflysningen af vintertouren sker på bagrund af planlægningsudfordringer, men specificerer ikke, hvad det dækker over.

Turen i efteråret har de samme byer på plakaten, dog i en lidt anden rækkefølge.

Ladies and Gentlemen, sadly, due to scheduling conflicts, we had to make the difficult decision to move our US tour to this Fall. We are so sorry for any inconvenience this causes, but we can’t wait to see you then, and promise it will be worth the wait pic.twitter.com/OUATis9f32 — Lukas Graham (@LukasGraham) February 13, 2019

Beskeden på Twitter har dog mødt blandede kommentarer, da det ikke er alle, som er tilfredse med, at oplysningen først kommer ni dage før første show skulle være afholdt i Seattle.

En bruger skriver:

'Turen var allerede fuldt ud betalt for. Hvordan kan du bare pludselig ændre datoer måneden før, hvem skal jeg tale med for at få mine penge tilbage for billetter?'

En anden skriver:

'Det her er en joke, ikke?'

Og en har tabt en masse penge:

'Hvad? Jeg har en flyrejse til 1.600$ (10.600 kroner, red.) og hoteller og udlejningsbil og kommer ind fra Georgia... intet af det kan refunderes, og jeg kan ikke betale for en tur mere til efteråret'.

De skuffede fans, som har råd til at komme at flytte deres koncerttur, kan dog se frem til en oplevelse, lover Forchhammer og Co.

'Vi er så ked af ulejligheden, det medfører, men vi kan ikke vente med at se jer, og vi lover det vil være ventetiden værd,' slutter Lucas Graham sit tweet.

30-årige Lucas Forchhammer blev først kendt som barneskuespiller, da han spillede Grunk i 90'er familie filmen Krummerne. Han er dog mest kendt for at være forsanger i bandet Lukas Graham.