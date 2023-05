Det er meget muligt, at svenske Loreen sent lørdag aften kunne lade sig hylde som dette års vinder af Eurovision.

Men vinderen havde været en ganske anden, hvis det udelukkende havde været op til seerne.

Samlet vandt Loreen med sangen 'Tattoo' med hele 583 point.

Af dem udgjorde jurystemmerne 340 – hvilket var absolut flest – mens seerstemmerne udgjorde 243.

Svenske Loreen vandt lørdag aften Eurovision. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Svenske Loreen vandt lørdag aften Eurovision. Foto: PHIL NOBLE

Men når det kommer til seerstemmerne, blev hun faktisk overgået af ét land:

Nemlig Finland med sangeren Käärijä og den karismatiske sang 'Cha Cha Cha'.

Den fik hele 376 point af seerne.

Men da Finland 'kun' fik 150 point af de deltagene landes fagjuryer, blev det til en samlet andenplads i stedet.

Det blev til en andenplads for Finland. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Det blev til en andenplads for Finland. Foto: PHIL NOBLE

Det blev også meget tydeligt under showet, at publikum inde i salen havde sympati for den finske sang.

Når Loreen fik et 12-tal, sang publikum omkvædet på 'Cha Cha Cha'. Og da afgørelsen lå klar, begyndte det at vælte ind med grønne hjerter, som var Käärijäs farve under Eurovision, på den officielle Eurovision Instagram-konto.

Der har flere også raset over, at juryen afgjorde konkurrencen – og ikke seerstemmerne alene.

Til Aftonbladet har Loreen efter sin sejr sat nogle ord på sagen, og hun fortæller, at hun hørte, hvordan tilskuerne jublede af Käärijä, når hun selv fik toppoint.

FAKTA: Sådan endte Eurovision 2023 1. Sverige: Loreen med sangen 'Tattoo': 583 point

2. Finland: Käärijä med sangen 'Cha Cha Cha': 526 point

3. Israel: Noa Kirel med sangen 'Unicorn': 362 point

4. Italien: Marco Mengoni med sangen 'Due Vite': 350 point

5. Norge: Alessandra med sangen 'Queens of Kings': 269 point

Hun beskriver den finske sangers præstation som 'pokkers god':

»Det er rart, når artister får støtte. Du kan jo ikke sige: 'Tys-tys, du skal kun synes, jeg er god'. Det generer mig ikke så meget, lidt har man arbejdet på sit ego. Man deler,« siger hun til det svenske medie.

Hun roser samtidig også Käärijä for at være en 'autentisk kreatør', der er sig selv, hvilket er grunden til, at folk hepper på ham, forklarer hun.

På Aftonbladets spørgsmål om, hvorvidt hun også gerne ville have vundet seernes stemmer, svarer hun:

»Selvfølgelig, men jeg er taknemmelig for det her.«

Det var ikke det eneste punkt, hvor juryerne og seerne adskilte sig.

Hvor juryerne havde Israel og Italien helt i toppen (efter den svenske sang), havde seerne større fidus til den norske og ukrainske sang.

Du kan selv dykke mere ned i tallene på siden HER.