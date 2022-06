Lyt til artiklen

I et opslag på Instagram fortæller sangeren, at hun nu har ændret et ord, der blev opfattet som nedsættende.

Ifølge flere fans havde Lizzo nemlig sprugt et ord, der var sårende over for det handicappede samfund.

Det gør hun i sangen 'Grrrls', hvor ordet 'Spaz' indgår.

Men sangeren har reageret prompte på kritikken og har allerede ændret sin sang.

»Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er et sårende ord i 'Grrrls'. Jeg vil gøre en ting helt klar: Jeg ville aldrig fremme nedsættende sprogbrug,« skriver hun indledningsvist.

»Som en tyk, sort kvinde i Amerika, er der mange, der har sagt sårende ting til mig, så jeg forstår, hvilken magt ord kan have.«

Derfor er ordet nu også fjernet.

»Det her er et resultat mig, der har lyttet og gjort noget. Som en indflydelsesrig kunstner er jeg dedikeret til at være en del af de ændringer, jeg ønsker at se i verden,«

Sangen indgår på sangerens nyeste album 'Special'.