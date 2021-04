Den 6. maj kan vi igen komme ud – eller rettere ind. Det er datoen, hvor danskere med et coronapas i hånden må sidde indendørs på restauranter, gå til koncert, i teatret, i biografen eller til revy.

Ifølge en repræsentativ undersøgelse, som Billetlugen har lavet blandt deres brugere, har danskerne lyst til at gå ud.

Hele 82 procent af de spurgte har svaret, at de er klar til at gå til arrangementer, så snart forsamlingsforbuddet tillader det.

B.T. har samlet en række forslag til, hvor du kan gå hen, hvis du trænger til et kulturelt indspark.

Det bliver ikke som før corona, når vi igen må gå ud og være publikum i teatre, biografer og til koncerter. Her er det Johnny Madsen, der i 2016 gav koncert i Det Kongelige Teater. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Det bliver ikke som før corona, når vi igen må gå ud og være publikum i teatre, biografer og til koncerter. Her er det Johnny Madsen, der i 2016 gav koncert i Det Kongelige Teater. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

En af dem, der ser frem til at tage imod de forlystelseshungrende danskere, er Lisbet Dahl. Sammen med resten af holdet bag Cirkusrevyen er hun ved at lægge sidste hånd på årets revytekster.

»Jeg kan sige så meget som, det bliver sindssygt sjovt og smukt og skægt og med masser af henvisninger til corona … Hvis ellers vi får lov at lukke folk ind,« siger hun.

Lisbet Dahl, skuespiller, instruktør og revychef for Cirkusrevyen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lisbet Dahl, skuespiller, instruktør og revychef for Cirkusrevyen. Foto: Bax Lindhardt

Partierne bag genåbningsaftalen har nemlig pålagt regeringen senest i midten af april at fremlægge en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet. Men endnu mangler planen.

Så godt nok har Cirkusrevyen premiere 7. maj, men endnu ved de ikke, hvor mange gæster de må lukke ind, eller hvordan de skal håndtere kontrollen med coronapas.

De første af sommerens revyer: Odense Sommerrevy har premiere 6. maj.

Cirkusrevyen følger efter 7. maj.

Sønderborg Revy åbner 29. maj.

Kerteminde står klar 30. maj.

Revyen i Helsingør spiller fra 3. juni.

Også i Odense forbereder man sig. Præcis 6. maj har Odense Revy premiere, og direktør Lars Arvad er oppe i fuld fart.

»Teltet er ved at blive rejst, og vi har trykket på den store 'nu kører vi-knap'. Så det er allerede udgiftstungt,« siger han.

Lars Arvad forudser to benspænd i forhold til genåbningen 6. maj:

Stiger smitten, så de ikke kan åbne, er det et problem. Men Lars Arvad har »ministerens ord for, at vi så får kompensation«.

I Odense er der plads til 777 publikummer. Får de kun lov at lukke 500 ind, kan det ikke løbe rundt. Og så er der igen brug for kompensation.

Holdet bag Odense Revy - Mette Marckmann, Lars Arvad, Vicki Berlin, Stig Rossen, Thomas Mørk og Henrik Kofoed. Foto Odense Revy. Vis mere Holdet bag Odense Revy - Mette Marckmann, Lars Arvad, Vicki Berlin, Stig Rossen, Thomas Mørk og Henrik Kofoed. Foto Odense Revy.

Udover at være direktør og skuespiller i Odense Revy er Lars Arvad også talsmand for Revy Danmark, der repræsenterer samtlige danske sommerrevyer. Han håber, at alle får lov at spille i år.

»Det er vigtigt, også selvom vi ikke tjener en krone. Skal vi aflyse endnu et år, er jeg bange for, at det smuldrer. For så har publikum ikke længere tradition for at gå til revy, men har fundet noget andet at lave om sommeren.«

Inden genåbningen er han mest bekymret for, hvordan Danmarks største revy, Cirkusrevyen, vil klare den kommende sæson.

»Hvis Cirkusrevyen kun må lukke 500 ind, skal de spille tre gange så mange forestillinger, som de plejer, for at få afviklet alle de billetter, de allerede solgte sidste år.«

Vil du til koncert? Spillestedet Gimle i Roskilde åbnes 6. maj med en koncert med Ganger, der i efteråret 2019 udgav debutalbummet 'Mørk'.

Samme dag åbner Train i Aarhus med en koncert med Patina, der vandt P3’s karrierekanon i 2019.

Musikhuset i Aarhus kan lokke med en koncert med Troels Gustavsen, der tidligere var kendt under navnet Noah.

Vega i København åbner først 7. maj med en talentaften, hvor de præsenterer fire nye musiknavne.

I Musikkens Hus i Aalborg åbner de til gengæld med en dårlig nyhed:

»Vi havde glædet os meget til at se jer til denne længe ventede akustiske koncert – men desværre må vi meddele, at Nik & Jay har valgt at aflyse hele deres turné,« skriver de på deres hjemmeside.

Også teatre og koncertsteder planlægger at åbne den første torsdag i maj. Men heller ikke de kender betingelserne for, hvordan det kan ske.

Fra spillestedet Vega i København lyder meldingen fra direktør Steen Jørgensen:

»Medmindre vi får at vide, at vi skal lade være, så er vi i gang fra 6. maj. Vi regner med at få plads til 450 siddende gæster og har forberedt os efter det.«

Indtil han hører det modsatte, planlægger han efter at åbne på samme niveau, som gjaldt ved nedlukningen i december.

Det kan du se i teatret 6. maj: Det Kongelige Teater viser det satiriske stykke 'Ebberød Bank 2.0' med blandt andre Rasmus Bruun og Frederik Cilius, der er kendt som Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm.

Det Ny Teater har premiere på musicalen 'Waitress'.

Aarhus Teater viser 'Charlie og chokoladefabrikken'.

På Aalborg Teater handler det om etik og moderne dramatik i stykket 'Kød'.

Odense Teater åbner med 'Irakisk Kristus', afgangsforestillingen for de studerende på skuespilleruddannelsen i Odense.

Fra organisationen Danske Koncert- og Kulturhuse har direktør Jesper Bay ét ønske til politikerne.

»Der er ikke noget, vi hellere vil end åbne, men der skal være et minimum af publikummer, vi må lukke ind,« siger han.

Typisk er hans medlemmer 'mellemtingen mellem spillesteder og arenaer', der kan rumme mellem 1.000 og 2.500 mennesker.

»Worst case scenario er, at vi får at vide, at vi må åbne med 50 mennesker. Så kommer det ikke til at ske. Vi bliver nødt til at kunne have minimum 500 gæster. Det er vores smertegrænse.«

Skal du ud den 6. maj - enten til koncert, til revy eller i teatret?

Det handler både om økonomi, men også om oplevelsen for brugerne.

»Det er ikke sjovt at være publikum i et halvtomt lokale. Vi lever af at samle mennesker, og det er problematisk, når det er dét, man prøver at undgå.«

6. maj nærmer sig, men meget er endnu usikkert, som Lisbet Dahl siger:

»Vi arbejder på at kunne servere en færdig revy 7. maj, men vi ved endnu ikke noget.«