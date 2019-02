Sangerinden Lis Sørensen tjener ganske pænt på sine koncerter rundt i Danmark.

Overskuddet i hendes virksomhed Tuen Music ApS, der beskæftiger sig med koncerterne, er siden sidste regnskab steget fra 175.648 kroner til 481.891 kroner, viser det netop offentliggjorte regnskab for 2017/2018.

Det er godkendt, skriver den 63-årige sangerinde, der har hits som 'Mine øjne de skal se' og 'Tæt på ækvator' bag sig.

'Ledelsen er tilfreds med resultatet for året og der forventes et lignende resultat for næste år,' hedder det.

Resten af Lis Sørensens aktiviteter, i form af udgivelse af musik, er placeret i hendes enkeltmandsvirksomhed, Lis Sørensen ApS, som ikke aflægger offentlige regnskaber.

Realityportalen kunne dog alligevel sidste år fortælle, at overskuddet her blot var på 154.600 kroner, og at egenkapitalen var på -216.585 kroner.

I løbet af 2019 tager Lis Sørensen atter på turné med Anne Linnet og Sanne Salomonsen.

Derudover tager hun på 20 solokoncerter frem mod slutningen af marts.