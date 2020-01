To et halvt år efter sin berømte mands selvmord, er 43-årige Talinda Bennington nu blevet gift med brandmanden Michael Fredman, som hun har været forlovet med siden april.

Hun fik vendt sin verden på hovedet, da hendes mand gennem 12 år, Link Park-forsangeren Chester Bennington, 20. juli 2017 begik selvmord mens hun og deres tre børn var ude af byen. Han var 41 år gammel.

Han havde gennem mere end 10 år været en af verdens største rockstjerner, men kæmpede med depression og og havde tidligere i livet været afhængig af stoffer og alkohol.

Siden hans død har Talinda Bennington gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet til psykisk sygdom, og har oprettet sin egen fond til formålet ved navn '320 Changes Direction'.

Hun har også givet sig selv lov til at komme videre med sit eget og børnenes liv, og skrev i september en meget følelsesladet opdatering, da hun annoncerede sit forestående bryllup.

'Jeg er ovenud lykkelig over at annoncere min forlovelse med min engel på jorden, Michael F,' indledte hun sit opslag og fortsatte:

'Jeg er her for at fortælle, at du kan finde kærligheden efter en tragedie. At din soulmates død ikke betyder din død. Min familie, venner og mine Linkin Park-brødre byder ham velkommen til familien med åbne arme. Jeg vil fortsætte med at ære Chester og fortsat have det som mit livs mission, at hans bortgang ikke var forgæves.'

Talinda Bennington og Michael Fredman blev 31. december smedet sammen på Turtle Bay Resort i Kahuku, Hawaii.

Datoen er den præcis samme, som hun giftede sig med Chester Bennington på i 2005, og parrets tre børn var med til brylluppet, skriver Daily Mail.

Linkin Park blev dannet i 1996, og bragede ind på musikscenen med debutalbummet Hybrid Theory fra 2000, som med mere end 30 millioner solgte eksemplarer er blandt de mest succesfulde debuter nogensinde.

I løbet af de næste 17 år solgte de mere end 70 millioner albums og vandt to Grammyer, seks American Music Awards og fire MTV Video Music Awards.

Bandet gik på pause i forbindelse med Chester Benningtons død, og har endnu ikke vist tegn på, at de ønsker at blive gendannet.