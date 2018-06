Den amerikanske soulstjerne D'Angelo aflyser sin Europa-turne og kommer ikke som planlagt til København i juli.

Det oplyser DR Koncerthuset, hvor sangeren ellers var hyret til at give koncert 4. juli.

Årsagen til aflysningen at turneen er sangerens helbred. Koncerthuset skriver i en meddelelse, at D'Angelo har været til rutinetjek hos lægen og har fået konstateret en tilstand, som skal undersøges nærmere. Derfor er stjernen blevet rådet til at undgå hård fysisk aktivitet og turnevirksomhed i mindst seks måneder.

D’Angelo, som lyder det borgerlige navn Michael Eugene Archer, har besøgt Danmark flere gange. Han anses for en konge indenfor soul-, funk- og r’n’b-genren. Han er blandt andet kendt for gennembruddet 'Brown Sugar' fra 1995 og 'Voodoo' fra 2000.