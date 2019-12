En musiker der benytter sig af euforiserende stoffer eller alkohol for at kunne holde tilværelsen som kendis ud er ikke noget ukendt fænomen.

Ej heller for sangeren og det tidligere One Direction-medlem Liam Payne.

I et nyt interview fortæller han om, hvordan tiden som medlem af boybandet medførte, at han udviklede et stof- og alkoholmisbrug, skriver The Guardian.

Blandt andet benyttede nu 26-årige Liam Payne sig af epilepsimedicin for at få styr på de humørsvingninger, som han led af under tiden med bandet.

Liam Payne fortæller, hvordan medicinen kunne medvirke til at holde ham stabil. Det havde dog også den ulempe, at i bestemt lys på scenerne eller under interviews, kunne sangeren stort set være ude af stand til at sige sit eget navn.

Udover brugen af epilepsimedicinen søgte den 26-årige sanger også hjælp i alkoholen, når bandet mellem koncerterne var tvunget til at blive på deres hotelværelser, fordi fans ofte havde taget opstilling foran One Direction-drengenes hoteller.

»Man optræder med et show foran flere tusinde mennesker, og så finder du dig selv siddende i et land, hvor du ikke kan gå udenfor en dør - hvad skulle man ellers gøre? Minibaren er der jo altid,« siger Liam Payne i interviewet.

Fra 2010 til 2016 var Liam Payne en del af One Direction, der blev dannet under den engelske udgave af 'X Factor', inden bandet valgte at gå på pause på ubestemt tid.

One Direction mens de stadig var sammen. Her ses de under 'American Music Awards' i 2014. Fra venstre Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson og Harry Styles. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere One Direction mens de stadig var sammen. Her ses de under 'American Music Awards' i 2014. Fra venstre Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson og Harry Styles. Foto: FREDERIC J. BROWN

Inden da havde bandmedlemmet Zayn Malik forladt gruppen allerede i 2015. Han har efterfølgende forsøgt sig som solist.

I interviewet med The Guardian fortæller Liam Payne, at i perioden efter at Zayn Malik forlod bandet, var One Directions fremtid meget usikker.

Han siger, at det nåede et punkt, hvor det hver dag var et spørgsmål om, hvorvidt det var ved at være slut for bandet.

Godt et år efter at Zayn Malik forlod One Direction, blev de fire resterende medlemmer enige om at holde pause på ubestemt tid.