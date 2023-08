Guitaristen Jack Sonni er død.

Han blev 68 år gammel.

Jack Sonni blev kendt som ‘den anden guitarist’ i bandet Dire Straits og kom med i bandet under deres ‘Brothers in Arms’ tid.

Det er på bandets egen side på mediet X, at Jack Sonnis død er annonceret. Helt kort står der:

»#JackSonni Hvil i fred. #DireStraits.«

Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen er, men ifølge Dailymail har bandet tidligere skrevet, at guitaristen var syg, og at de ønskede ham god bedring.

Tilbage i 70erne arbejdede Jack Sonni i en guitar butik i New York. Det var her, han første gang mødte brødrene David og Mark Knopfler, der i 1977 dannede ‘Dire Straits'.

Selv kom Jack Sonni først med i bandet i 1984 og var derfor med på udgivelsen af albummet ‘Brothers in Arms’, der blev udgivet i 1985.

Et album, der sikrede bandet nogle af deres mest navnkundige hits som 'Money for Nothing' og 'Walk of Life'.

Da 'Dire Straits' gik i opløsning i 1995, vendte Jack Sonni tilbage til USA og spillede blandt andet med sit tidligere band ‘The Leisure Class’.