Det danske heavy metal band Mercyful Fate har med få undtagelser ikke givet koncerter de sidste 20 år.

Men det bliver der lavet om på nu.

Bandet, der af flere bliver betegnet som et legendarisk dansk band inden for heavy metal-genren, vender nemlig tilbage på næste års Copenhell-festival i København.

Det skriver festivalen på sin Facebook-side.

‘Ud over genindspilninger af sange til konsolspillet Guitar Hero: Metallica i 2008 og en live-optræden ved Metallicas 30-års jubilæumskoncert i San Francisco i 2011 har bandet været inaktivt i 20 år.’

‘Nu er de gamle metalguder blevet vækket påny, og både nye og gamle fans får mulighed for at opleve den ægte vare live på COPENHELL,’ skriver festivalen på sin Facebook-side.

Mercyful Fate blev skabt for godt 40 år siden af sanger King Diamond og guitarist Hank Shermann.

Ifølge Copenhell betragtes bandet som det ‘mest ikoniske og indflydelsesrige danske metalband nogensinde’.

Mercyful Fate er blandt andet kendt for forsangerens vilde make up under shows. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Mercyful Fate er blandt andet kendt for forsangerens vilde make up under shows. Foto: BENT MIDSTRUP

Bandet var især toneangivende i i 1980’erne og er blandt andet blevet rost af metal-legender som Slayer og Metallica - sidstnævnte har Mercyful Fate også optrådt sammen med.

Copenhell oplyser, at gæster på næste års festival kan se frem til at opleve Mercyful Fate i den helt originale stil, og setlisten til koncerten vil ‘udelukkende vil bestå af sange fra bandets allerførste “mini-LP”, albummene “Melissa” og “Don’t Break The Oath” og helt nye sange skrevet specifikt til denne stil. Det her bliver i høj grad Mercyful Fate, som da de startede – plus en helt ny og stor sceneproduktion,’ lyder det.

På Facebook er det tydeligt at se, at mange fans er mere end begejstret for nyheden om det legendariske metalbands tilbagevenden.

‘Jeg har sagt det så mange gange de sidste par år, at jeg ville have en Mercyful Fate reunion på Hell. Nu kan jeg endelig dø lykkelig efter næste sommer,’ lyder det blandt andet fra Mads Wivel-Snejbjerg.