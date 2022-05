Lagde du også mærke til, at sangen pludselig stoppede – og der opstod et par få sekunders stilhed – da Letland optrådte under dette års Eurovision?

Det er der en helt særlig årsag til.

I år stiller Letland nemlig op med gruppen Citi Zēni, der håber, at sangen 'Eat Your Salad' – som er en hyldest til grøntsager fremfor kød – kan sikre dem en plads i lørdagens finale.

Men et enkelt ord i sangens første linje er blevet pillet ud.

Her ses Citi Zeni på scenen under en prøve forud for semifinalen. Foto: YARA NARDI

Af den simple årsag, at det er for frækt til at blive sunget fra en Eurovision-scene.

Oprindeligt lyder sangens første to strofer:

»Instead of meat I eat veggies and pussy. I like them both fresh, like them both juicy.«

Men ordet 'pussy' - der på dansk oversættes til 'fisse' - har ikke, på trods af sangens grønne budskab, fået grønt lys til at blive sunget for millioner af seere verden over.

I stedet for at synge ordet – eller erstatte det med et andet – har gruppen valgt at stoppe med synge det sekund, det skulle blive nævnt, mens gruppens forsanger smiler skævt til kameraet.

Derefter er det lagt op til, at publikum skal udfylde stilheden og råbe ordet fra salen.

Til DR har gruppens frontmand, rapperen Jānis Pētersons, fortalt, at de ikke er enige i censuren, der er blevet pålagt dem af EBU, som står bag konkurrencen.

De accepterer den dog:

»Jeg har endnu ikke mødt nogen, der er blevet fornærmet. Men man ved aldrig. Til semifinalen kommer flere millioner af mennesker til at sidde og se med i tv, og vi har ikke lyst til at støde nogen. Det er ikke vores mål,« siger han til DR.