Der var måske ikke lige til at se, hvis man ikke ved noget om det.

Men den guitar, som forsangeren af rockgruppen REDDI – der lørdag aften vandt det danske Melodi Grand Prix – brugte på scenen, er noget ganske særligt.

Det er nemlig ikke mange år siden, de første af slagsen blev produceret – og de er skabt med henblik på folk, der har mindre hænder. Som for eksempel kvinder.

I modsætning til 'almindelige' guitarer, der ofte er fremstillet i en 'universal' størrelse:

Her ses REDDI stå på scenen lørdag aften til Melodi Grand Prix. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses REDDI stå på scenen lørdag aften til Melodi Grand Prix. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Som ofte betyder mænd,« forklarer forsanger og guitarist Siggy Savery med et smil.

Bag guitaren står den kvindelige sanger og guitarist St. Vincent, som designede dem for nogle år siden. Og netop hende er Siggy Savery stor fan af.

»Jeg har altid godt kunne tænke mig at få fingrene i sådan én, men aldrig haft råd til det. Også fordi der faktisk er plads til brysterne, og den er lavet til kvinder,« fortalte hun umiddelbart efter sejren til B.T.

Dagen efter uddyber hun, at hun nu kunne stå med den på scenen, fordi hun har fået den sponsoreret.

»Jeg har kun haft én guitar i ti år, som jeg har spillet på. Den var rigtig lækker, men da jeg fik den anden (St. Vincent-guitaren, red.) i hånden, var det bare sådan: ‘Nåååh’. At den er designet til min størrelse hånd, så jeg meget hurtigere og nemmere kan komme rundt og nå,« siger hun.

Det krævede dog også noget tilvænning:

»Man skal så også lige vænne sig til det – for når der er noget, man har vænnet sig til i ti år, hvor der har været en bestemt afstand, så skal man også lige lære det nye,« siger hun og forklarer, at guitaren også er lettere at bære rundt på:

»Det er fedt.«

Du kan se med fra den 10. maj, når REDDI skal forsvare de rød-hvide farver under Eurovision, som bliver afholdt i italienske Torino.