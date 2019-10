L.O.C.s nye album ’Ekkokammer’ afsluttes med det noget atypiske nummer ’Abu Constantin’, hvor han kærligt lover sin søn, at han vil våge over ham, selv når han en dag ikke længere er her.

»Det var en sang, jeg blev nødt til at lave for at kunne komme i gang med resten af albummet, fordi det reelt set er det, der optager mig allermest,« fortæller L.O.C..

»Det var egentlig ikke meningen, at den skulle med på pladen, men da jeg så hørte resten af sangene, hvor jeg kom til at lyde lidt sur og bitter, blev den nødt til at komme med, så man forstår, hvor det andet kommer fra,« griner han og forklarer:

»Mange af de meninger og holdninger, jeg har dannet mig de sidste år, er kommet i lyset af, at jeg jo ønsker en bedre fremtid for ham. Han er det største og bedste, der er sket i mit liv, og så ser alting bare pludselig mindre flatterende ud.«

L.O.C. er aktuel med albummet 'Ekkokammer'. Foto: Petra Kleis Vis mere L.O.C. er aktuel med albummet 'Ekkokammer'. Foto: Petra Kleis

L.O.C. er - som det er de fleste bekendt - halv irer, hvilket afspejles i nummeret ved, at han til sidst synger den irske folkesang ’Irish Ways & Irish Laws’.

Et nummer, der betyder særligt meget for deres far og søn-forhold.

»Vi synger den hver aften som godnatsang. Det er jo reelt set en irsk folkesang, der handler om problemerne mellem Irland og Nordirland. Andet vers handler om, at vikingerne kommer, så der er også lidt en forbindelse. Den dyrker det her melankolske, som jeg er vokset op med.«

Han går meget op i at give sin irske arv videre.

Fortælle om bedsteforældrene, give sproget videre og få besøgt øen.

»Jeg har været derovre en enkelt gang med Constantin, men vi nåede faktisk ikke at se det meste af familien, for det var lige på et tidspunkt, hvor det var overambitiøst at rejse med et barn. Vi rejser heldigvis en hel masse.«

L.O.C. synger på nummeret til sin søn, at han ikke skal lytte, »når folk siger, at far er syg i hovedet«.

»Jeg tror, jeg prøver at helgardere mig til den dag, han googler mig,« griner L.O.C..

L.O.C. er aktuel med albummet 'Ekkokammer'. Foto: Petra Kleis Vis mere L.O.C. er aktuel med albummet 'Ekkokammer'. Foto: Petra Kleis

»Helt kogt ned handler det om, at vi ved, hvem vi er i en verden, hvor folk har travlt med at fremstå anderledes. Der skal han vide, at far er okay.«

Han joker med, at han snart må få skrevet og udgivet første del af en selvbiografi, inden hans søn bliver stor nok til at kunne læse med.

»Jeg er lidt i konflikt omkring det, for jeg er ved at være der, hvor jeg kunne skrive en 'part et'. Hvis jeg gør det, skal jeg skrive den, før han bliver konfronteret med det i skolen. Så det skal enten være nu eller meget senere.«

’Ekkokammer’ er ude nu.