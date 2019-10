»For at sige det helt kort: Jeg har ikke lavet ’en Taylor Swift’ og lige gået ud og fundet et nyt forhold, så jeg kunne skrive et album,« griner L.O.C. med sin karakteristiske hæse røst.

Den 40-årige rapper er i denne uge havnet i en lidt uvant situation, som han helst ville være foruden.

Normalt foretrækker L.O.C. at holde privatlivet privat, men så var det, at nyheden om hans brud med Christiane Schaumburg-Müller midt på ugen ramte nyhedsstrømmen, netop som han skulle til at lancere sit nye album ’Ekkokammer’, og så er dagsordenen pludselig ændret.

»Vi har joket med det derhjemme, at det jo ikke er en nyhed for os. At det så lige skulle komme frem nu... Kunne det ikke have ventet til næste uge, så der blev skrevet om musikken i stedet,« funderer L.O.C. og tilføjer med et grin:

»Men igen, det kan da godt være, at der nu sidder nogen og tænker, at de bliver nødt til at høre, hvad det hele handler om.«

B.T. møder L.O.C. på hans pladeselskab fredag formiddag, hvor det nye album netop er udkommet.

De nye sange skulle være udgivet allerede sidste efterår, men han har kæmpet lidt med at finde den rette lyd, og derudover har han, siden sønnen Constantin kom til verden, ikke haft travlt med at komme i studiet.

»Jeg fandt hovedsageligt ud af, at der var noget andet, der var meget sjovere. Jeg er den næstsidste i venneflokken, der fik barn, og har hele tiden fået at vide, at de første tre år var de sjoveste, så jeg har forsøgt at få det hele med,« fortæller L.O.C.

L.O.C. er aktuel med albummet 'Ekkokammer'. Foto: Petra Kleis Vis mere L.O.C. er aktuel med albummet 'Ekkokammer'. Foto: Petra Kleis

Desuden har L.O.C. de sidste par år holdt sig lidt ude af rampelyset efter en heftig periode, der kulminerede i 2012, hvor han både blev gift, røg igennem en retssag, udgav to album, var dommer i TV 2-programmet ’Voice’ og samtidig var på danmarksturné både forår og efterår.

Han fortalte allerede i DR3-dokumentaren ’Jeg er L.O.C.’ fra 2015, hvordan han og Christiane Schaumburg-Müller grundet hver deres travle arbejde ikke så meget til hinanden i hverdagen.

Samme år blev de skilt, og derfor kom det som en overraskelse for offentligheden, da de året efter pludselig afslørede, at de ventede deres første barn sammen.

L.O.C. kan godt se, at det ser lidt sjovt ud udefra.

»Allerede kort efter at vi for mange år siden fandt sammen, har det hele tiden været meningen, at vi skulle stifte familie. Vi har begge villet gøre det i den rigtige rækkefølge, så Constantin er fuldt ud et ønskebarn. Vi fandt bare ud af på et tidspunkt, at vi ikke kunne finde ud af at være gift.«

På det nye album finder man sangen ’X’, hvor L.O.C. netop viser en knap så rosenrød side af kærligheden.

Han forstår godt, at man med ugens nyhed kan tolke alt muligt ind i teksten, der indeholder en linje som ’Man har aldrig elsket ordentligt, før man først foragter hinanden’, men understreger, at han gik i gang med nummeret, før de begyndte at tage deres forhold op til revision.

»Det er et af de numre, der indkapsler allerbedst, hvad der er på pladen. Om den her perfekthedskultur, hvor vi ikke har kapacitet til at stå noget igennem, hvis ikke det gør os lykkelige. Jeg tog hul på det, før vi begyndte at kigge hinanden seriøst i øjnene, og sagde: ’Okay, hvor ender det her henne, hvis ikke man gør noget ordentligt.«

Han fortæller, at bruddet med Christiane Schaumburg-Müller skete hele udramatisk.

»Som jeg også har sagt tidligere, så har vi i lang tid haft et forhold, hvor vi highfivede hinanden på vej ind og ud ad døren hver anden søndag. Vi har altid haft respekt for hinanden, og hvis der begyndte at komme slinger i valsen, har vi snakket om det i stedet for at det udviklede sig til et problem.«

L.O.C. tilføjer:

»Livet går sin gang. I virkeligheden er det jo en ting, som en helvedes masse mennesker oplever, og det er kompliceret at sidde i. Jeg er bare glad for, at vi har evnen til at kommunikere og respektere hinanden så meget, at det ikke bliver noget bittert lort. Det er vi også for jordbundne til.«

Ok fra Steffen Brandt ’Ekkokammer’ indeholder sangen ’Parafrase: Lanterne’, hvor L.O.C. nyfortolker TV2’s gamle 80’er-hit ’Lanternen’ over temaet kønsdebat. »I 80’erne var det en af de største kærlighedserklæringer: ’Åh, jeg vil tænde din lanterne’. Hvis man sagde det i dag, kunne kommentaren falde: ’Du skal ikke tænde noget som helst, uden at jeg siger det,« griner L.O.C.. Han fik i foråret Steffen Brandt ind til sin koncert på Det Kongelige Teater for at se, om han sagde ok til sangen. »Efter koncerten kom han backstage, og han syntes, det var fint. Så jeg har fået thumbs up. Det skal man jo.«

Deres fælles projekt er nu sønnen Constantin på tre år.

Forældrerollen er det vigtigste, forklarer han.

»Det at blive forældre respekterer vi nærmest højere, end vi respekterer hinanden. På den måde er det noget med at have fundet ud af, hvordan vi gør det her, hvis vi ikke er sammen, så det er mest rigtigt for ham.«

’Ekkokammer’ er ude nu.