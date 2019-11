L.O.C bragede gennem lydmuren, da han i 2001 udgav debutalbummet 'Dominologi', og han har siden været Danmarks største rapstjerne, men er det stadig tilfældet her 18 år senere?

'Nej' er det oplagte svar, hvis du kigger på Danmarks officielle hitliste, hvor hans seneste album 'Ekkokammer' indtager en plads som nummer seks efter yngre navne som 'Gilli' og 'Stepz'.

Det er til trods for, at L.O.C's album er det mest aktuelle med en udgivelse 25. oktober, mens eksempelvis Gillis album blev udgivet i sommerens første måned, juni.

'Ekkokammer' kom ellers på gaden bare dage efter, at det kom frem, at L.O.C og Christiane Schaumburg-Müller var gået fra hinanden, og derfor var der stort fokus på rapperens plade, der tæller ni sange.

L.O.C må 'nøjes' med en sjetteplads på listen over mest populære albums med 'Ekkokammer'. Foto: Lasse Bak Mejlvang Vis mere L.O.C må 'nøjes' med en sjetteplads på listen over mest populære albums med 'Ekkokammer'. Foto: Lasse Bak Mejlvang

40-årige L.O.C, med det borgerlige navn Liam Nygaard O'Conner, er ellers ikke vant til ikke at være nummer et.

Således har størstedelen af hans seneste mange albums indtaget førstepladsen på Danmarks officielle hitliste - det gælder også opsamlingsalbummet 'Anno XV', der indeholder hans største hits gennem tiden.

Og det er ikke kun på albumslisten, at den erfarne rapper fra Aarhus får baghjul af de unge drenge.

På listen over enkelte sange har Gilli og Stepz fem hits i top-40, mens L.O.C ikke har et eneste på nuværende tidspunkt.

Spørger man skribent og podcastvært hos Soundvenue Kristian Karl, så begyndte L.O.C allerede at blive overhalet i 2011.

»I 2011 sker der et generationsskifte i dansk rap, hvor unge drenge anført af Kidd kommer frem, og siden da har rappen ændret sig fra 'stodder-rap', som L.O.C står for til 'gade-rap', som Gilli står for,« siger han til B.T.

Kristian Karl tilføjer, at publikummet også har ændret sig i takt med musikken:

»Dem, der lytter til Gilli, ved måske ikke, hvem L.O.C er. Derudover er rappen ungdomspræget, og da L.O.C ikke har ændret sig, så er han er bare blevet overhalet af Gilli, som man kan kalde kongen af rap siden 2014.«

L.O.C er blevet overhalet på hitlisterne af de unge rapper som eksempelvis Gilli. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere L.O.C er blevet overhalet på hitlisterne af de unge rapper som eksempelvis Gilli. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Danmarks officielle hitliste bliver udarbejdet på baggrund af streams og salg, og den føres lige nu af Kanye West.

Den amerikanske rapper ligger nummer et med albummet 'Jesus Is King', mens Post Malone ligger nummer to med 'Hollywood's Bleeding', inden Gilli slutter toppen med 'Kiko'.

At Gilli lige nu er kongen af dansk rap kan ses ved, at hans seneste single 'London Town' er afspillet over tre millioner gange på under en uge på Spotify, mens L.O.C's 'Drømmen er vores' fra 31. august er afspillet en million gange.

L.O.C spiller sin sidste koncert i år 7. december i K.B Hallen, og billetterne er sat til salg.