Interesseorganisationen Dansk Live har lavet en rundspørge blandt sine medlemmer for at finde ud af, hvilke festivaler der fortsat mangler at få kompensation for sidste års aflysninger.

Og resultatet er nedslående.

Således svarer 75 procent af de 27 adspurgte festivaler, at de fortsat mangler at se hele eller dele af kompensationen for sidste års aflysninger tikke ind på kontoen.

Det er noget, der ryster Dansk Lives sekretariatschef, Esben Marcher, der frygter, hvad det kan få af betydning for de danske festivaler.

»Vi ser ind i anden sommer i træk, hvor festivalerne bliver aflyst. Og at så mange festivaler endnu ikke har set skyggen af kompensation fra sidste år, betyder jo, at de lige nu lever på bankernes og kreditorernes nåde. Og det er naturligvis helt uholdbart,« siger han i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen står der også, at »den manglende kompensation er en tikkende bombe, der i værste fald kan fjerne festivaler fra det danske festivallandskab«.

Musik i Lejet, Smukfest, NorthSide, Tinderbox og Tønder Festival er blandt de festivaler, der fortsat mangler kompensation.

Esben Marcher, chef hos Dansk Live, kalder situationen med den manglende kompensation for helt uholdbar. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Esben Marcher, chef hos Dansk Live, kalder situationen med den manglende kompensation for helt uholdbar. Foto: Asger Ladefoged

Til Berlingske fortæller Smukfests talsmand, Søren Eskildsen, også om den økonomisk pressede situation for festivalerne.

»Det har været en udfordring for os med en meget lang og omfattende ansøgningsproces, som endda har indbefattet, at vi har skullet lave ansøgningerne om i flere omgange. Det har gjort, at vi har været nødt til at sikre kapitalberedskab på anden vis. Vi tror selvfølgelig på, at pengene nok skal komme, men at forløbet har været så enormt langstrakt, har gjort en i forvejen meget kompleks situation at navigere i endnu mere kompleks.«

Det er ikke kun manglende kompensation, der vækker frustration hos Dansk Live og Esben Marcher. Også den seneste genåbningsaftale, der gør det muligt at få 25.000 tilskuere ind i Parken til EM i fodbold, vækker forundring.

»Man kan jo se gentagne gange, at beslutningerne ikke er sundhedsfaglige. De er politiske. Hvis man kan være 25.000 i Parken om en uge, så ville man også godt kunne have afviklet eksempelvis Grøn Koncert under rimelige forhold,« sagde han fredag til B.T.