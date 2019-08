Det kniber med salget af billetter til en Johnny Deluxe-koncert arrangeret af Aale Musiksjak i september.

Og det kan få alvorlige konsekvenser for musiksjakkets eksistens.

Det skriver Horsens Folkeblad.

I skrivende stund er der nemlig kun solgt omkring 100 billetter

Og hvis der ikke bliver solgt mindst 150 billetter mere inden på søndag, bliver koncerten aflyst.

'Trods flere tiltag med blandt andet “Meet and great”, chancen for at vinde en meter øl og nye drinks i baren er der slet ikke solgt nok,’ skriver musikforeningen på Facebook.

Hvis ikke det lykkes at få solgt billetterne, får det ikke kun betydning for den planlagte koncert.

Det kan også i værste fald betyde, at musikforeningen må nedlægge sig selv, fortæller næstformand i Aale Musiksjak, Maiken Mynchau, til Horsens Folkeblad.

»Vi har desværre haft faldende opbakning, og ved forårets koncert havde vi også et underskud. Vi får ingen støtte eller underskudsgaranti, så vi bliver nødt til at tjene lidt på hver koncert for at kunne booke det næste navn«, siger hun og fortsætter:

»Så hvis man har overvejet at komme til koncerten eller bare vil bakke op om, at der er mulighed for at komme til koncert i vores lille samfund, er det nu, man skal købe en billet. Det er virkelig nu eller aldrig.«

Hvis Johnny Deluxe-koncerten bliver aflyst, får personer, der allerede har skaffet sig en billet, pengene tilbage.

Aale Musiksjak har siden 2011 arrangeret koncerter i Aale-Hjortsvang Minihal hvert halve år.